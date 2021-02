Manuel Quintero con estilo único

Escuchar Nota

Saltillo, Coah., Los emprendedores saben que las buenas ideas no llegan de la nada, por eso observan una oportunidad en cada desafío al que se enfrentan día con día, aunque eso sí, aprender a identificar esto requiere de una exhaustiva preparación.



Esto es lo que le sucedió al saltillense Manuel Quintero, quien luego de cursar un diplomado de negocios en Canadá ingresó a laborar en junio de 2019 a Hi-bridge Consulting Corp como director de operaciones. En ese puesto, está encabezando diferentes proyectos educativos y otros relacionados con la hospitalidad, donde se incluyen restaurantes y hoteles.



Fue así como a finales de 2019 Manuel decidió regresar a Saltillo para estar con su familia y cerrar algunos tratos en la localidad, como una certificación del idioma inglés en Vancouver que estaba trabajando para el Tec de Monterrey.



Durante su estancia en tierras saltillenses, sucedió la explosión de la pandemia por Covid-19 a nivel mundial, lo que provocó que Manuel ya no pudiera regresar a Canadá y se quedara en México.



Así, la crisis sanitaria nivel global hizo que Manuel permaneciera trabajando para la compañía canadiense desde casa, por lo que empezó a notar que le quedaba libre buena parte de su tiempo en el día. De esta manera, el joven saltillense encontró la posibilidad de fusionar dos de sus más grandes pasiones en la vida: el arte y los negocios.



Como resultado, Manuel creó la marca Shoe Art Studio con la que se dedica a intervenir de forma artística el calzado, específicamente los tenis blancos de piel que se convierten en un lienzo donde plasma caricaturas como Los Simpsons, personajes literarios como El Principito, dibujos animados como los de Toy Story, entre un sinfín de diseños.



“Eso pasó porque me quedé atrapado aquí en México para cerrar unos tratos que nada que ver con lo que estaba haciendo”, recuerda el Manuel Quintero, quien precisa que fue a finales de febrero de 2020 cuando comenzó a maquinar todo este modelo de negocio.



La idea principal consiste en personalizar los tenis con diseños preestablecidos de dibujos animados, obras de arte, ciudades o literatura, cada pieza se vuelve única porque es sometida a un trabajo artesanal por él mismo, de acuerdo con lo que explicó en entrevista con Elite.



A la fecha, Manuel mantiene este negocio con el que envía pedidos a todos los rincones de México y a otros países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Italia, España y Bélgica, hasta donde han llegado los tenis intervenidos por él.









Romper paradigmas





En mayo de 2017, el saltillense Manuel Adalberto Quintero Ramos terminó sus estudios de ingeniería industrial en el Tec de Monterrey campus Saltillo, donde ha tenido la oportunidad de impartir diferentes talleres relacionados con el emprendimiento. En esos espacios de intercambio de conocimiento, Manuel se ha esforzado por derribar los mitos que se le imponen a los ingenieros industriales.



“Está ese estereotipo de que si eres ingeniero, eres cuadrado, no eres creativo, estás centrado en los puros números y en las máquinas”, señaló Manuel Quintero.



Recuerda que desde sus inicios como estudiante, siempre estuvo involucrado en distintos proyectos y formó parte de los líderes estudiantiles que se encargaban de organizar el Congreso Loud.



Por eso, en 2013 emprendió una agencia de innovación en la que desarrollaban estrategias digitales para eventos, negocios y hasta políticos, tal es el caso del servicio que llegó a brindar para el exalcalde Isidro López Villarreal durante su administración municipal.



Sin embargo, eso no paró ahí pues durante su etapa estudiantil, Manuel Quintero tomó un semestre en la Universidad de Economía de Bratislava en Eslovaquia, “eso de viajar y conocer nuevas culturas te abre la mente”, enfatizó el saltillense.



Posteriormente, tomó diferentes certificaciones como la Lean Manufacturing, en Italia se certificó en innovación, creatividad y nuevos negocios y finalmente en Canadá aumentó su preparación con un diplomado de negocios.



No obstante, Manuel siempre mantuvo su faceta artística que alimenta con diferentes formas de expresión desde que era un niño, pues además de dibujar y pintura, también es amante de la música.



“Aunque siempre tuve ese lado artístico, toda mi vida quise ser ingeniero porque me encantan los números, esa parte estructurada y organizada.

“Es parte de lo que nos enseñan y es lo que quiero romper porque muchas veces te dicen 'si eres ingeniero, tu destino es hacer esto' pero hay que recordar que no todos venimos en un solo molde que a todo mundo le quepa”, aseguró.









Cambio de planes





Del diplomado en negocios que tomó en Vancouver, Manuel se quedó a trabajar en Hi-bridge Consulting Corp en el puesto de director de operaciones, desde donde comanda proyectos educativos y de hospitalidad, como restaurantes y hoteles.



A finales de 2019, su jefa le ofreció el trámite del permiso de trabajo ante las autoridades canadienses para que Manuel se quedara con ella.

“Entonces le dije que necesitaba echarme una vuelta acá por México porque me interesaba hacer una alianza con el Tec de Monterrey porque estamos trabajando en una certificación del idioma inglés en Vancouver”, detalló.



Sin embargo, con la expansión del nuevo coronavirus, el cierre de fronteras y el panorama incierto que ha traído consigo la pandemia, Manuel quedó atrapado en Saltillo, aunque confiesa que fue lo mejor, de lo contrario estaría en Canadá solo y con la inquietud de saber cómo se encuentra su familia.

Desde acá sigue trabajando vía remota con los proyectos que tenía, pero no es lo mismo que hacerlo de manera presencial.



“Dije, si voy a estar aquí con mucho tiempo no voy a estar sin hacer nada y decidí empezar un negocio”, recordó Manuel Quintero.

Así, lo que era un viaje para pasar unos días con la familia y cerrar algunos acuerdos de un proyecto, se convirtió en una oportunidad para iniciar un nuevo emprendimiento.







Mezcla de moda y arte

Aunque parece obra de la casualidad, el proyecto Shoe Art Studio que encabeza el saltillense Manuel Quintero, se ha nutrido de múltiples experiencias de su emprendedor.



“Ya tenía esta idea porque ya había visto algunos tenis pintados y como me gusta mucho el estilo, la moda, dije puedo mezclar eso con arte y hacer una colección propia”, explicó el también ingeniero industrial.



Aunque al principio no sabía cómo hacerlo, hoy en día el saltillense tiene todo un proceso para llevar a cabo la tarea artística de intervenir este tipo de calzado.



“Había pintado en todo menos en piel, de este material tienen que ser los tenis para hacer trazos más precisos.

“Primero se prepara la piel porque a todos los tenis les aplican un protector que debemos quitar porque si no la pintura se puede caer, después de eso se empiezan a aplicar los colores más claros y después todos los detalles que sean”, precisó.



A pesar de que parece un proceso relativamente sencillo, todo esto tarda cerca de cuatro semanas, ya que se hace el pedido con el proveedor del calzado, se prepara el material, se aplican los diseños y se vuelve a proteger el tenis para conservar la pintura.

Además, “cada par de tenis, como son pintados a mano, son únicos, no hay ninguno otro igual, aunque sea el mismo diseño nunca va a ser igual”, apuntó el saltillense.



En ese sentido, Manuel está a punto de cumplir el primer año con Art Studio Shoe, trabajo que inició con la creación del concepto, la marca y todo el branding, así como la creación de la página web desde donde se hacen envíos a muchos lados del mundo, para lo que ya cuenta con un convenio entre este negocio y Fedex.



Por último, Manuel Quintero señaló que esto “es un conjunto de todo, esto es el resultado de tener una red de conocimientos, de contactos” y recomendó a quienes deseen emprender un negocio a hacerlo, “hazlo como tú quieras, como a ti te guste, porque al final de cuentas tú lo estás haciendo”, finalizó.