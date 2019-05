Manuel Velasco sería el nuevo titular de Semarnat

Trabajo para un gobierno que no solo permite, sino que alienta la libertad de expresión y no veo ninguna utilidad en quedarme al margen.



Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas, se convertirá en el nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).Esto luego de que se confirmara la renuncia de Josefa González Blanco a dicha Secretaría de Estado la tarde de este sábado.Velasco Coello, quien es licenciado en derecho por la Universidad Anáhuac, nació el 7 de abril de 1980 en Tuxtla Gutiérrez. Es hijo de Leticia Coello Garrido, presidenta honoraria del sistema DIF Chiapas y José Manuel Velasco Siles,Ha sido diputado local, diputado federal y senador de la República en distintos periodos. Ocupó la gubernatura de Chiapas en el periodo 2012-2018, convirtiéndose en el más joven en gobernar una entidad en la República Mexicana.La posibilidad de que Manuel Velasco Coello, ex Gobernador de Chiapas y ahora Senador de la República, sea nombrado como el próximo titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha generado rechazo de opositores y simpatizantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador en las redes sociales, particularmente en Twitter.Personajes de la política y medios de comunicación se han pronunciado respecto a la probabilidad de que el ex Gobernador de Chiapas y hoy Senador de la República sea invitado a participar al Gabinete federal.Incluso simpatizantes y miembros del Gobierno, como es el caso del titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social en la Secretaría de la Función Pública, Jesús Roberto Robles Maloof, desaprueban el arribo del hombre que dejó a Chiapas con deuda y pobreza históricas.En su cuenta de Twitter, Robles Maloof planteó que usaría su derecho a la libertad de expresión para comentar que no está de acuerdo. “En forma estrictamente personal, no estoy de acuerdo con que Manuel Velasco sea designado para una responsabilidad en el Gobierno de México”, dijo.El monero José Hernández, del periódico La Jornada, también externó su rechazo.“En cuestión de horas, pasamos del «¡Qué poca madre» al «¡Cuánta congruencia!» y finalmente al «¡No mames que Manuel Velasco!»”, expuso.En el mismo sentido se expresó el caricaturista Camacho de Reforma. “¡¿Manuel Velasco a Semarnat?! Es broma, ¿verdad?”, escribió acompañado de un cartón.