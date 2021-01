Manuscrito de Napoleón sale a la venta; este es su precio

Escuchar Nota

Un manuscrito dictado y corregido por Napoleón, en el que el emperador se vanagloria relatando la batalla de Austerlitz, la mayor de sus victorias, salió este miércoles a la venta en París por un millón de euros (1,2 millones de dólares).En total, son 11 anotaciones. El texto está acompañado de un plano de la batalla en papel calca dibujado por el general.La venta coincide con el año del bicentenario de la muerte del emperador, el 5 de mayo de 1821.Existen numerosos escritos sobre la batalla, pero este manuscrito en particular muestra a un emperador que se esmera por pasar a la posterioridad con inmensa gloria.El "Día de los tres emperadores" -- Napoleón, Francisco I de Austria y el zar Alejandro I --, tuvo lugar en el día del primer aniversario de la coronación del primero.La víspera de la batalla, Napoleón Bonaparte parece atormentado por su conciencia, pero su lado guerrero se impone: "Lamento pensar que perderé a buena parte de esta gente valiente, me duele puesto que son de verdad mis hijos. En realidad, me reprocho a veces este sentimiento porque temo que me vuelva incompetente para la guerra".- "El emperador dice, hace, decide" -El manuscrito fue adquirido en los años 1970 por Jean-Emmanuel Raux, propietario de la galería "Arts et autographes" de París, donde se expone estos días."Hay una efervescencia... la gente nos llama para venir, los transeúntes se paran para ver los facsímiles en el escaparate" del manuscrito, explicó a la AFP su hija, Alizée Raux."Nadie se fijaba en los escritos de Santa Elena en esa época. Es el documento en manos privadas más fabuloso de la historia de Francia", declaró a la AFP.En el texto no se emplea la primera persona, sino la fórmula: "El emperador dice, hace, decide...""Napoleón libra una versión embellecida de la batalla. Se observa en la entonación de las frases. Es el famoso sol de Austerlitz", dijo su hija.Toda la campaña que precedió a la batalla, los repliegues, las negociaciones para divulgar la idea de la debilidad del ejército napoleónico, son detallados en el texto, así como el combate.Deja claro además que "ocho días antes, el emperador había elegido el lugar dónde tender la trampa al enemigo".El heroísmo y el entusiasmo se exaltan de forma exagerada:Los atacantes rusos fueron vencidos en apenas nueve horas, ahogándose en parte en los lagos helados.El enemigo fue tratado con piedad y magnanimidad, según el manuscrito, cuando por ejemplo, el emperador se dirigió a un oficial ruso herido: "Uno no deja de ser valiente por haber sido vencido".Con información de Excélsior