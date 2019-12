Maquiladoras tendrán posible nuevo trato comercial

Piedras Negras, Coah.- Si bien aún no pueden llamarlo como una preocupación, la presidenta de INDEX Piedras Negras, Blanca Tabares, señaló que las empresas maquiladoras de Piedras Negras, sí se encuentran a la expectativa ante la posibilidad de un nuevo trato comercial entre Estados Unidos, México y Cánada.



"Como sector necesitamos también que haya certeza jurídica y parte de ello porque no es el único, es importante que el tratado ya esté firmado para poder tener las nuevas reglas del juego en firme" argumentó.



Mientras este paso no se da, la entrevistada detalló que esto no afecta la operatividad de las industrias, pues se trabaja de manera normal con el actual tratado de libre comercio.



"Es el mismo esquema que está ahorita, eso sigue caminando de acuerdo a sus reglas" manifestó.