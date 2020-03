Maquinista intentó salvar a hombre que murió en la Tanquecito

Escuchar Nota

“No conocemos a ningún Honorio de Oaxaca, no era de por aquí, porque a todos los que andan los conocemos y a él nunca lo habíamos visto”, señaló la dueña de una tienda cercana al lugar del accidente.

En el interior del túnel entre las líneas de acero y las piedras del suelo aún hay víceras del occiso; se sabe que murió partido en dos por el tren, pero, el hombre oaxaqueño de 40 años que perdió la vida el pasado miércoles por la noche de quien podría haberse quedado dormido en el túnel de la. Aunque no se descarta que pudo querer suicidarse.Fuentes deinformaron que el maquinista del tren marcado con el 4129 al salir de la curva del túnel vio un bulto atravesado, el cual identificó metros después como un sujeto, por lo que aplicó el freno en grado de emergencia, sin embargo no pudo evitar el accidente fatal. Estas declaraciones descartan la hipótesis de que el hombre viajaba “de mosca” arriba del tren.En la colonia, horas después los vecinos comentaron los hechos que los conmocionaron, pero dijeron no conocer al fallecido.Trascendió que los restos del hombre siguen sin ser reclamados en el