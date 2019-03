Maradona elogia al ‘Tata’ y vapulea a Argentina

Diego Armando Maradona dio de que hablar nuevamente, el entrenador de Dorados elogió el debut de Gerardo Martino con la Selección Mexicana y destrozó a los dirigentes en Argentina, empezando por el presidente de la AFA, el 'Chiqui' Tapia, así como al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, luego de su derrota ante Venezuela, resultado que describió como de 'terror'."Los ineptos, ¿qué creían? ¿qué le iban a ganar a Venezuela? ¿Quién era el único estúpido que creía que Argentina le iba a ganar a Venezuela? De Argentina, no veo películas de terror"."Al 'Tata' lo vi y un equipo compacto, a lo Tata, creo, sin el menor error que si lo dejan trabajar, el 'Tata' puede darles muchas satisfacciones a México. Es el primer partido, todavía al 'Tata' le falta conocer a jugadores, qué le gusta más, por donde puede ir. Lo formó así a lo rápido y creo que le salió bien. A un equipo como Chile hacerle tres goles, no es fácil, tiene buena defensa. El 'Tata' es un capo aparte", declaró.El astro argentino, hizo énfasis en que el combinado que representa a su país, carece de valores, empezando por los dirigentes y agregó que sus ex compañeros de selección, piensan lo mismo"Venezuela es un equipo que está formado, acá entraron por la ventana, ni por la puerta, porque traicionaron y porque mienten permanentemente a la gente y así Argentina, no va a ganar un partido. Lo lamento, yo me siento muy argentino pero yo me siento, con la otra camada de técnicos y jugadores, no quiero que crean diferente. Yo sé lo que está pensando Rugerri, Batistuta, Pumpido, que este equipo no merece la camiseta. Los que yo te nombré, la tenemos tatuada, como la vida. para que venga uno, (Tapia), no tiene ni puta idea."Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos, lo lamento por los jugadores que tienen que ir a poner la cara cuando no la tienen que poner. La deben de poner los dirigentes. Al único que rescato es al Flaco Menotti".Sobre el triunfo de Dorados ante Juárez, que los pone en la zona de clasificación, Maradona alabó el trabajo de Gaspar Servio y el esfuerzo de todo el equipo: A los que decían que estábamos muertos, hoy no me pueden decir nada. Los muchachos hicieron el sacrificio de cada uno, de vaciarse, porque nadie se guardó nada. Si Servio hubiera estado con ellos, ganan ellos. Servio es Dorados", concluyó.