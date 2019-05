Maradona habría sido detenido en Argentina

A MARADONA LO DEMORARON DE MIGRACIONES PARA NOTIFICARLO DE LA DEMANDA DE OLIVA! Confirmadísimo. MORLA ESTABA ALLÍ Y LE INFORMÓ TODO. NO HABÍA MANERA DE NOTIFICARLO Y AL LLEGAR LO HICIERON. https://t.co/TNEUA9YkPY — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 22 de mayo de 2019

Diego Maradona jamás ha sido ajeno a estar en el foco de la atención mediática y anoche fue demorado apenas llegó al Aeropuerto de Ezeiza.Según informó el periodista Lío Pecoraro, el entrenador de Dorados fue detenido en migraciones por la causa que involucra a su ex pareja, Rocío Oliva."Morla estaba allí y le informó todo. No había manera de notificarlo y al llegar lo hicieron", publicó el periodista en Twitter.Oliva demandó a Diego por seis millones de dólares, tal como confirmaron Ana Rosenfeld y Fernando Burlando, abogados en la causa.La llegada de 'El Pelusa' a Argentina se dio en el medio del escándalo con otra de sus ex, Verónica Ojeda. Al parecer, la mamá del '10', Fernando, encontró polémicos mensajes entre el ex futbolista y Oliva que despertaron la furia del ex futbolista.