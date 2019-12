Maradona: ‘No olvidaré cuando vi llorar a Messi bajo la ducha’

Argentina.- En el Mundial 2010, Argentina se topó con Alemania en cuartos de final y nueve años después, Diego Maradona reveló una historia inédita con Leo Messi. Aquel partido, el seleccionado del 'Diego' perdió 4-0 y quedó eliminado de la Copa del Mundo.



"Lo vi llorar como un bebé en la ducha cuando perdimos 4-0 con Alemania y los que se hacían los caudillos ya andaban pidiendo un vuelo para irse antes...", confesó Maradona en diálogo con Líbero, de TyC Sports.







En esa misma línea, Maradona también fue crítico con otros compañeros de Leo Messi en ese Mundial: "Cuando nos goleó Alemania 4-0 en Sudáfrica 2010, mientras uno que nació en La Plata (Verón) estaba buscando vuelos para volverse, Leo Messi estaba llorando en las duchas. Yo lo vi, no me lo contaron".



Para cerrar, Maradona expresó: "Nunca me van a enfrentar con Messi. Lo quiero mucho a 'Leito'. Y él me quiere mucho a mí".