Maradona puso en duda su continuidad en Dorados

A falta de una jornada para la finalización de la fase regular, Dorados de Sinaloa empató como local por 1 a 1 ante Venados de Mérida y prácticamente selló su boleto a los playoffs por el ascenso, donde buscará revancha tras perder la final el semestre pasado. Con 19 unidades compate la tercera posición con Venados y los Cimarrones de Sonora.Pese a este buen presente, tras un irregular comienzo en el torneo, Diego Armando Maradona sorprendió en la conferencia de prensa al poner en duda su continuidad en el Gran Pez.El director técnico argentino se mostró enojado con el arbitraje (consideró que no le cobraron un claro penal sobre el final del partido), se quejó de una campaña en su contra y dejó entrever que su futuro estará lejos de Culiacán. "Voy a hablar con el presidente. Termine como termine esto, quizá deje Dorados", sentenció.En el marco de la Fecha 14 del Ascenso MX, Dorados comenzó arriba en el marcador gracias a un tanto de Amaury Escoto a los cuatro minutos del segundo tiempo luego de una muy buena jugada individual del argentino Fernando Elizari. Sin embargo, cerca del final, Esteban Torres aprovechó una serie de rebotes para decretar la igualdad."No nos lastimó, al contrario, le ganamos la espalda siempre y se dio el empate para mi injusto. Yo si tuviera que ser técnico de los dos equipos elegiría a Dorados sin lugar a dudas por juego y por respeto a la pelota, no por tirar pelotazos, poner una torre y tirar centros. Ese no es el fútbol que me enseñaron a mi y no creo que sea el que le hayan enseñado a ustedes", analizó el estratega albiceleste.Con el correr de las preguntas, Maradona comenzó a levantar temperatura por lo sucedido en el campo de juego del Estadio Banorte. "Me voy triste pero ya mañana me pongo a trabajar porque el próximo partido es de vida o muerte y nosotros queremos entrar en la liguilla. Lo que más bronca me da es que ellos festejaron como si hubiesen clasificado y yo creo que fue el peor equipo que pasó por la cancha de Dorados sin ninguna duda. Acá hay algo raro".El Diego apuntó contra la labor del árbitro Juan Andrés Esquivel González y anunció que irse de la institución es una posibilidad concreta: "No me gusta, no soy buchón, no soy policía, no soy nada pero acá hay algo raro… Voy a hablar después con el presidente que termine como termine esto quizá deje Dorados".El director técnico sostuvo que uno de los motivos de su posible ida del club son los fallos arbitrales en su contra. "Soy Diego Armando Maradona y lo juro por mi viejita que tengo en el cielo que no tengo nada firmado con nadie. Hay un penal muy claro sobre Escoto que no lo cobran porque ustedes mañana van a decir que lo cobró porque era el equipo de Maradona, entonces yo le estoy haciendo un mal a Dorados. Y por eso me voy. Voy a hablar con el presidente seriamente, no hay marcha atrás"."Hay un culpable que no juega y que está en el banco y soy yo", recalcó el Diez, quien afirmó que su continuidad estará atada a Dieguito Fernando. "Si me quedo en Dorados será por el tratamiento de mi hijo", aseveró. El pequeño de cinco años, según expresó su madre, Verónica Ojeda, tiene un problema al hablar por un "bloqueo emocional".Maradona también sorprendió con su respuesta ante una consulta sobre la camiseta que hizo Dorados con los colores celestes y blancos en su honor. "Cuando te hacen un agradecimiento en vida, lo podés disfrutar. Ahora cuando estás abajo de la tierra te pueden hacer 28 homenajes que ni te enterás. El equipo hubiese jugado igual porque el equipo no es que entrena, va a comer y al baño con esta camiseta. Esta camiseta fue una causa más para decirme que me vaya", concluyó.El próximo compromiso de Dorados será el próximo viernes ante su verdugo: Atlético San Luis. Los dirigidos por Alfonso sosa se quedaron con la primera final por el ascenso y actualmente miran a todos desde arriba con 26 unidades. En su plantel se encuentran los argentinos Matías Catalán, Leandro Torres, Marcos Astina, Nicolás Ibañez, Junior Benítez y Claudio Villagra.