‘Maravilla’ Martinez confiesa su deseo por volver al ring, pero no con ‘Canelo’

“La verdad es que no me había planteado el escenario de enfrentar a Canelo Álvarez, pensé mucho en mi regreso pero jamás fue por eso. Si se da sería buenísimo, pero en definitiva no llego buscando esa pelea”, declaró a Milenio el argentino que se retiró en 2014 tras caer ante Miguel Ángel Cotto.



“En mis últimos dos años en el boxeo peleaba por compromiso y pensé que había perdido esa conexión con el deporte, ahora siento que es diferente y por eso no busco a Canelo como mi opción. Voy más enfocado en pelear y disfrutar lo que eso significa”, declaró.

.- A seis años de su última pelea el ex campeón argentinohabla en serio cuando dice que volverá al ring, pero no de la forma en que viejas glorias comoque van por peleas de exhibición, él quiere competir.Con 45 añosreconoció que los últimos dos años de su carrera no pudo disfrutar como se debía del deporte, por lo que ahora, con el panorama mucho más claro pretende volver pero no por las razones que lo hacen la mayor parte de los veteranos.reconoció en el boxeador mexicano a un gran exponente, pero explicó que es poco valorado por sus connacionales por la gran historia que tienen los tricolores en este deporte., quien durante la pandemia ha aprovechado a enfocarse en su carrera como comediante y standopero, aseguró que – aunque suene extraño – su meta no es ni las grandes bolsas o los campeonatos, solo quiere volver a disfrutar, como antes, de lo que significa volver a subir al ring.