Marcas mexicanas colocan al país como el segundo con mayor valor de LA

Escuchar Nota

“Han crecido a través de la innovación, la cercanía, formando parte de la agenda social y permaneciendo activas, además de demostrar un lado más humano centrado no solo en las necesidades de las personas, sino también en sus preocupaciones en tiempos de incertidumbre”.



“Las marcas en el ranking saben que son campeonas en sus categorías, pero no se quedan quietas, intentan mejorar lo que hacen actualmente. Estas son marchas verdaderamente centradas en el consumidor, que han trabajado en unas variedad de formas para generar una propuesta de valor convincente y construir fuertes lazos de consumo”, se lee en el documento.



Marcas del sector cervecero y el de comunicaciones se mantienen en el top gracias a marcas como Corona,Por debajo de Brasil, y con un valor conjunto de 41,087 millones de dólares, México ocupa la segunda posición entre los países de la región, al tener 31 por ciento de las marcas más valiosas del mercado de América Latina.De acuerdo con el ranking “50 Most Valuable Latin American Brands 2020”, marcas mexicanas como Corona, Telcel y Bodega Aurrerá figuran en el ranking de las 10 más valiosas de Latinoamérica, convirtiéndose en una de las fortalezas de México para competir y representar en este tipo de conteos.El reporte de marcas presentado por Brandz, señala que 2019 fue para México “un año de cambios en muchos sentidos. Ha sido un entorno desafiante para las marcas, en el que han tenido que adaptarse para obtener el éxito continuo”.Sin embargo, en el ranking destaca cómo las marcas mexicanas han sabido identificar áreas de oportunidad y demostrar su adaptabilidad al entorno económico, político y social, para continuar en la jugada, a través de las nuevas tecnologías y la creación de estrategias de comunicación cercanas a sus consumidores.Aunque las marcas de retail o “comercio detallista” han aumentado su presencia en el “Brandz Top 30 México”, sector representado por nueve marcas este año, otros como el cervecero y el de comunicaciones se mantienen en el top gracias a marcas como Corona, Telcel, Modelo o Televisa, por mencionar algunas.Sobre este punto, destaca lo que Telcel, una marca con más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones ha sabido aprovechar con el paso del tiempo, pues no solo ha desarrollado su infraestructura en territorio nacional, sino que trabajado en construir una marca con gran apego a sus consumidores.“En Telcel el usuario es primordial, y por ello buscamos brindarle una mejor experiencia a través de todos nuestros productos y servicios”, señala Marcela Velasco, directora de Mercadotecnia Corporativa de la firma quien además reconoce que para que no solo la marca, sino la compañía sigan vigentes en un mercado altamente competitivo, “es necesario innovar, invertir en desarrollo de infraestructura pero aún más importante, escuchar, conocer y acercarse a los usuarios”, puntualiza.