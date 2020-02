Marcelo Ebrard ‘dejará’ su cargo… por 6 días

Escuchar Nota

Agradezco al C Presidente la autorización de 6 dias hábiles para atender asuntos familiares en el exterior. Boletos y gastos por mi cuenta.Pedí se me descontaran los dias. Estoy conectado y pendiente. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 14, 2020

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),, solicitó unapara atender “asuntos familiares” en el extranjero.El propio canciller mexicano confirmó que se ausentará de sus funciones por unos días y aseguró quemientras permanezca fuera del país.Pese a que no detalló los motivos que lo alejarán de sus funciones por este tiempo, pidió que se le descuenten los días no laborados.Asimismo,agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)país, y agregó que se mantendrá al pendiente de lo que pasa en México en este periodo.“Agradezco al C. Presidente la autorización de 6 dias hábiles para atender asuntos familiares en el exterior. Boletos y gastos por mi cuenta. Pedí se me descontaran los dias. Estoy conectado y pendiente”.