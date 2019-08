Marcha Ancer cerca del líder en NY

El mexicano Abraham Ancer podría dar la sorpresa en The Northern Trust.El tricolor cerró la segunda ronda en la tercera posición de la clasificación tras firmar 65 golpes (-10) para colocarse a uno de los líderes.Aunque su desempeño le ha dado la posibilidad de meterse a la pelea por el título, los fantasmas persiguen a Ancer, que durante el año ha mostrado dificultades para mantener el ritmo en la recta final.A esa inconsistencia se suma que los estadounidenses Troy Merritt y Patrick Reed también están empatados en el tercer lugar.Por su parte, el tricolor Carlos Ortiz no corrió con la misma suerte y finalizó con tarjeta de 74 golpes en el escaño 66, lejos del puesto 13 al que aspira para clasificar al segundo de los tres torneos de Playoffs de PGA.En la cima del The Northern Trust está Dustin Johnson, que se agenció el liderato con acumulado de 130 golpes (-12) por su compatriota Jordan Spieth con un golpe más.En tanto, el número 5 del mundo, Tiger Woods, abandonó la competencia por una lesión en la espalda.Asciende GabyCon tarjeta de 137 (-5), la mexicana Gaby López ocupa el puesto 14 del Abierto Escocés que lidera la surcoreana Mi Jung Hur; la tricolor Ana Menéndez no superó el corte.