‘Marcha atrás’ si hay rebrote del Covid-19

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- En caso de que aumente en gran medida los casos de Covid-19 en Monclova, se dará marcha atrás a la reactivación económica en la ciudad, aseguró el alcalde Alfredo Paredes López.



Comentó que desafortunadamente existe una gran cantidad de personas que padecen coronavirus, pero son asintomáticos, por lo que es necesario que se utilice el cubrebocas para disminuir el riesgo de contagio que existe en Monclova y evitar un brote importante.



Destacó que hasta el momento se tienen 11 personas hospitalizadas y uno de éstos se encuentra con ventilador mecánico, por lo que se busca que se recuperen cuanto antes posible, sin embargo, lo bueno sería que ya no se presentaran más casos de coronavirus.



El cubrebocas llegó para quedarse



“Nosotros lo que buscamos es que no sigan surgiendo cada vez más casos de coronavirus, por ello es que estamos trabajando arduamente y por eso estamos constantemente pidiendo a las personas que usen el cubrebocas, pues con esto se disminuye el riesgo de contagio en gran medida”, señaló Alfredo Paredes López.



El Presidente Municipal destacó que esperan que no exista un brote importante de casos de Covid-19 en Monclova, pues de lo contrario se tendría que dar marcha atrás en el desconfinamiento, por ello es que son muy insistentes en que se cuiden.



“Recuerden que el uso del cubrebocas llegó para quedarse o al menos estará aquí hasta que se encuentre una vacuna contra este virus, por ello les pedimos a los ciudadanos que lo lleven para todos lados, de lo contrario se podría tener un nuevo brote y aún cuando tenemos camas suficientes para todos los pacientes y la infraestructura es buena, no queremos que esto se utilice”, finalizó.