Marchan madres en Torreón

Madres de personas desaparecidas, integrantes del Grupo VIDA, marcharon ayer en el Centro de Torreón en el marco del Día de las Madres.En el Memorial de los Desaparecidos, ubicado en la Alameda Zaragoza, se reunieron con pancartas y fotos de sus familiares para iniciar el recorrido donde lanzaron consignas contra las autoridades de todos los niveles y pidieron a los ciudadanos “unirse en la lucha”; al arribar a la Plaza Mayor realizaron un pase de lista simbólico con los nombres de sus hijas e hijos desaparecidos.Después regresaron a la Alameda Zaragoza, donde celebraron una misa para pedir por el regreso de sus familiares.“Es un grito a las autoridades, es un grito a la sociedad para que sepan que todavía no encontramos a nuestros familiares... Yo tengo cinco años buscando a mi hija y no me han dado razón de ella, la sigo buscando y la amo”, señaló la señora María Cristina Castañeda, quien busca a su hija Adela Yazmín Solís Castañeda.