Marchan por muerte de estudiante de la UAZ

Cientos de estudiantes marchan este mediodía por el asesinato de Nayeli Noemí, alumna de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en el interior de la Unidad Académica de Derecho, ocurrido ayer.La protesta, convocada por el Frente de Estudiantes de Zacatecanos Unidos (FEZU), partió alrededor de las 11:00 horas de la Preparatoria Número 2.El contingente marchó frente al plantel de Derecho, donde guardaron un minuto de silencio.Durante unos minutos, los alumnos avanzaron en silencio y con el puño izquierdo alzado."Estamos marchando porque nos están matando", "No más sangre estamos hasta la madre" y "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", fueron algunas de las consignas.También utilizaron pancartas con mensajes como "En Zacatecas queremos paz", "No quiero tener miedo de seguir estudiando" y "Antes tenía miedo en las calles, ahora en la escuela también".La FEZU también convocó a parar todos los planteles educativos que no suspendieron clases, por lo que la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra fue tomada y permanece cerrada por estudiantes."La Dirección de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra no dio pronunciamiento sobre los hechos acontecidos en Derecho, hoy los integrantes del FEZU y con el apoyo de la base de egresados paramos la unidad para exigir justicia, paz y seguridad por la UAZ", informó la organización estudiantil.