Marcharán hacia las termoeléctricas

Para exigir al Gobierno federal la reactivación inmediata de la compra de carbón, suspendida desde el pasado 8 de diciembre, el viernes a las 8:00 horas 5 mil mineros, dirigentes sociales, empresariales y comerciantes realizarán una “marcha pacífica” hacia las plantas termoeléctricas de Nava.Acusan que la economía de la Región Carbonífera está a punto de colapsar, con pérdidas que rondan los 60 millones de pesos semanales. La crisis económica daña más de 10 mil empleos directos y más de 50 mil indirectos.El diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera informó que se sumarán a la marcha legisladores, funcionarios estatales y municipales, para reclamar por esta actitud insensible, desinteresada e irresponsable de la Federación.“Les piden paciencia, pero cuando los hijos ya no tienen qué comer, cuando no hay para comprar medicinas, ya no hay paciencia que pueda soportar esta situación”, advirtió.Pérez Rivera se reunirá este martes en la Cámara de Diputados con integrantes de la Comisión de Energía para analizar la problemática y entrevistarse con Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, en búsqueda de una solución inmediata.