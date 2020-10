‘Marchas no bastan’, son solo el inicio

Escuchar Nota



“Urge trabajar también en políticas publicas, trabajar en asociaciones civiles que estén generando acciones y no solamente marchar por marchar”, indicó.

“Cuando hay casos de personas que no han sido atendidas debidamente y la autoridad sale y responde, me parece que en ese sentido si pudieran tener resultado las manifestaciones”, finalizó.

, las marchas contra la violencia de genero no bastan para alcanzar justicia, seguridad y libertad,, según indicó Karla Valdés, directora de la Facultad de Psicología de la UAdeC.Si bien el recorrer calles, expresar el repudio y levantar la voz, tienen un grado de sanación para las víctimas de violencia,, para que las situaciones vividas sean resueltas.“Podría requerirse apoyo sicológico, grupos de ayuda entre pares, asesoría legal,, generar redes de apoyo permanentes”, agregó.cada vez son más las mujeres que escriben pancartas, se visten de negro y salen a la calle a exigir una sociedad equitativa., así es como nos voltean a ver y los dejamos pensando,”, aseguró Mariana, una de las participantes de la marcha que se efectuó la tarde de este viernes en memoria de Alondra, joven localizada sin vida el pasado 26 de septiembre.Así mismo, Martha, otra joven, indicó que“que no le hayan gritado en la calle, que no la hayan violado, que no haya sufrido de acoso”, entre otras cosas.Por su parte, Rosa María Salazar indicó que en caso de que las autoridades e instituciones atienden las voces manifestantes se puede avanzar en el camino para lograr los objetivos de las marchas.