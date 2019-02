Marco Antonio Regil sufre accidente de tránsito

Marco Antonio Regil, conductor del programa Un Nuevo Día, sufrió un accidente automovilístico, según narró él mismo en sus redes sociales.Según narró en redes sociales, el percance ocurrió cuando salía de trabajar del programa y tomó el freeway. Aunque había tráfico y los autos se detenían por momentos y por otros avanzaban, en un momento dado el coche de atrás aceleró demasiado y se impactó en la parte trasera del vehículo de Regil.“El mío (automóvil) no se lastimó mucho, pero lo principal es que ni él está lastimado y lo mío es mínimo”, narró el conductor.Sin embargo, indicó que tras tomar un descanso, intentó levantarse pero acudió al hospital debido a un fuerte dolor de cabeza.“Me hicieron rayos X, escanearon el cerebro. Todo bien, nada más es dolor en la espalda, como espasmos, y mañana en la mañana voy a estar un poquito peor. Entonces seguramente no voy a ir a trabajar porque voy a estar bajo los efectos de la medicina que me va a poner un poquito mareado”, comentó.Además de agradecer a sus followers por el apoyo y preocupación, Regil hizo un llamado a no distraerse con el celular, que en su caso fue el causante del accidente, publica en su portal la también conductora Paola Rojas.