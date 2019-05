Marco Fabián y el Philadelphia Union eclipsan en la MLS

La temporada 2019 para el Philadelphia Union va viento en popa, marchan en el primer lugar en la Conferencia Este de la MLS. Sin embargo, los minutos del mexicano Marco Fabián son pocos.Fabián ha sido el fichaje más caro en la historia de la franquicia, pero diversas situaciones han influido para que no contribuya con el equipo.El 10 cumplió una suspensión de dos juegos tras recibir una tarjeta roja en su segundo juego de la MLS y sufrió una lesión en el tobillo contra, el 13 de abril, en un partido contra el LA Galaxy. Hace dos semanas, reapareció contra Toronto FC y se resintió de la lesión."Para ser honesto, no me siento muy feliz", dijo Fabián sobre su temporada hasta el momento. "Quiero quedarme en el terreno de juego y ayudar al equipo. Es mi primer año aquí, con mi nuevo equipo, y quiero hacer todo para mostrar a los aficionados lo que puedo hacer".