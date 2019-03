Margarita Arellanes libra acusación

Fue determinado el auto de no vinculación a favor de la ex Alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, por la contratación millonaria de un despacho legal con cargo al erario, informó Posta Esto en cumplimiento a una apelación tras la resolución emitida por el magistrado Leonel Cisneros que favorece también al ex tesorero, Julián Hernández Santillán; al ex director de Egresos, Aldo Ariel Cepeda López, y al ex regidor Arturo Pezina Cruz. Se determinó que actuaron en base a una decisión que tomó un Comité de Adquisiciones aprobada por el Cabildo.Los ex funcionarios enfrentaban una acusación por el presunto pago de 7.5 millones de pesos al despacho jurídico del abogado Roberto Martínez Rodríguez, para servicios en caso de requerirse al concluir la Administración en el 2015.De acuerdo con el documento de notificación, los involucrados quedan libres de la vinculación a proceso por ejercicio abusivo de funciones y quedaron sin efecto las medidas cautelares.