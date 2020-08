Margarita y Calderón: acusan“presiones” de Presidencia para frenar su partido

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La asociación civil México Libre, que encabezan la excandidata presidencial, Margarita Zavala, y su esposo y expresidente, Felipe Calderón, denunció que tiene información que apunta que desde la Presidencia de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se ejerce una presión indebida e ilegal hacia los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para negarles el registro.



En un comunicado, México Libre apelaron a la responsabilidad y a la conciencia del deber cívico de las consejeras y consejeros electorales para que resistan y denuncien dichas presiones y resuelvan la procedencia de su registro patrióticamente conforme a derecho.



“Sabemos también que desde la Presidencia de la República se ejerce una presión indebida e ilegal a los Consejeros del Instituto para negar nuestro registro. Apelamos a la responsabilidad y a la conciencia del deber cívico de las Señoras Consejeras y de los Señores Consejeros del Instituto Nacional Electoral para que resistan y denuncien dichas presiones y resuelvan patrióticamente conforme a derecho”, aseguró México Libre en el comunicado.



De manera paralela, la organización, en vías de convertirse en partido político, denunció que conoce la información de una “supuesta” multa de parte del INE a México Libre, sin embargo, desconocieron esa información porque no han sido notificados de ésta.



Sin embargo, esta misma tarde el Consejo General del INE votó a favor una multa de 2.3 millones de pesos por haber incurrido en irregularidades a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) que encabeza Margarita Zavala y Felipe Calderón y que busca convertirse en partido político.



De acuerdo con el dictamen de Fiscalización que el Consejo General del INE votó a favor, la organización de los Calderón Zavala recibió aportaciones de personas no identificadas y por ello se podría dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE).



Sobre esto, México Libre aseguró que cumplió rigurosamente con todos los requisitos para obtener su registro y llevó a cabo su proceso de formación y registro como partido político con absoluto respeto a la legalidad y observando paso a paso lo establecido tanto por la ley como por la autoridad electoral.



Además, describió que el pasado 06 de agosto de 2020 recibieron un oficio emitido por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE en el que se les notificaba que cumplieron con los requisitos exigidos por la ley, tanto en el número de asambleas distritales realizadas como en el número de ciudadanos afiliados.



“En lo que respecta al reporte financiero, mes a mes fuimos presentando ante la autoridad electoral un reporte puntual de nuestros ingresos y egresos. La propia autoridad electoral, que iba dando seguimiento a dicha información, fue validando dichos ingresos y egresos. Sabemos, además, que somos el partido que iba cumpliendo con mayor rigor y puntualidad dicho requisito”, explican en su comunicado.



“Queremos señalar enfáticamente que, tal como lo mandata la ley, TODOS Y CADA UNO DE LOS DONATIVOS QUE RECIBIMOS fueron donativos nominativos, registrados escrupulosamente conforme a la ley. No recibimos ningún donativo anónimo, como dolosamente hacen ver en la información apócrifa que circula”, agregaron.



Por lo que están a la espera de la resolución que dicte el INE, que dado el cumplimiento de requisitos de los cuales ya han sido notificados, debe ser en el sentido favorable su registro.



“Esperamos que también la autoridad electoral dictamine favorablemente nuestros reportes de ingresos y egresos, dado que en el proceso se fueron validando periódicamente”, explicaron.