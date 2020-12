Margot Robbie revela que no hay planes para secuela de Aves de presa

Escuchar Nota

Hace tiempo que no se escuchan rumores sobre la supuesta secuela de la película "Aves de paso", donde la actriz Margot Robbie da vida a la emblemáticaesto a pesar de que la directora Cathy Yan, mencionara de que tenía planes de que esto sucediera en entrevista con The Wrap.No obstante, una reciente actualización del panorama, advierte quede dicha película. Y es que hace apenas unas semanas, la hermosa modelo australiana, Margot Robbie, reveló en entrevista con The Hollywood Reporter que seguirá trabajando a través de la compañía que posee, llamada LuckyChap Entertainment, a la que le debemos éxitos como "Yo, Tonya", "Aves de Presa", y uno de sus proyectos venideros, la película de "Barbie".Asimismo, cuando se le preguntó a la actriz sobre la supuesta secuela de la película "Aves de paso", comentó que a pesar de que la cinta fue bien recibida por la crítica, con ventas regulares en taquilla,como se había previsto, razón que imposibilita la realización de una secuela.Sin embargo, no hay que creer del todo a Margot Robbie, finalmente, si el estudio observa que la secuela tiene potencial, se va insistir en su realización, pese a la afirmación de la actriz que sugiere que, pues los fans consideran que no han terminado de ver todo lo que el personaje de Harley Quinn puede ofrecer a la pantalla grande.Por otro lado, recientemente se dio a conocer la noticia de que la hermosa modelo y actriz, Margot Elise Robbie, será la protagonista de la nueva película de", saga cinematográfica que cuenta las increíbles hazañas que viven el Capitán Jack Sparrow, Will, Turner y Elizabeth Swann. Esta franquicia de aventura fantástica está basada en los mitos y leyendas de los mares.Con información de Debate