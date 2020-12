María Conchita Alonso arremete contra el reggaetón: ‘Es vergonzoso’

Escuchar Nota

"Es vergonzoso, sobre todo por la letra. No puedes meter a los niños... tiene que haber una restricción para que esos niños no vean esas canciones diciendo 'Te la voy a meter por aquí'", señaló la también actriz.



"Luego, en Argentina, ellos querían que me quitara mi nombre, que fuese sólo María Alonso, porque Conchita en Argentina significa el órgano de la mujer", agregó.



Uno de los primeros talentos en mostrar su desacuerdo con la música que hacen. Y recientemente, durante una entrevista con el programa Ventaneando, la venezolanacompartió la opinión del cantautor mexicano.Posteriormente, Alonso recordó los momentos de censura que vivió en su carrera: "Me llegaron a censurar. En "Y es que llegaste tú" hay una toma donde yo estoy en la cama, sola, donde mi mano agarra la otra mano y decían que estaba agarrándome de la mano con otra mujer".Por último,y no por su talento: "Que una compañía no te contrate porque no tengas millones de seguidores me parece muy triste. ¿Cómo una persona que no es nadie va a tener 3 millones de seguidores sin ser nadie?".