María Espinoza, con despedida amarga en Manchester

Tras haber conseguido la plata en el Campeonato Mundial de Manchester, y ser su tercera y última presea en este tipo de justa, María Espinoza se quedó con una experiencia amarga, ya que esperaba dar un mejor combate en la final ante la coreana Da-bin Lee.‘No me quedó para nada satisfecha, claro que soñaba con ese oro, y no tengo una buena sensación de la Final, ya que no disfruté ese último combate, por lo mismo de que no podía levantar las piernas. No me da nostalgia saber que fue mi último Mundial, sino que tengo un poco de coraje, ya que no lo pude concluir como me lo imaginé o como quería, pero mi cuerpo ya no podía’, declaró Espinoza.La sinaloense cayó el pasado jueves con la asiática en la disputa por el oro, con marcador de 22-2, y donde la taekwondoín mexicana sólo pudo conectar esos dos puntos con el puño.En sus anteriores combates, los cuales se realizaron un día anterior, María mostró mejores recursos técnicos con sus rivales, y como ejemplo se encuentra el combate ante la española Cecilia Castro, a quien en los últimos segundos del tercer round, le sacó el marcador cuando se encontraba a favor de la ibérica.Y ya en la final contra Da-bin Lee, María se vio muy diferente a lo que había mostrado en el tatami.‘Desde mi sentir, si me imaginaba otro combate ante la coreana, y también quiero ser sincera de mis sentimientos en cuestión de la última final, donde en el primer round me sentí ya muy cansada en el tatami. Todavía no encuentro el porqué y el equipo multidisciplinario está buscando una respuesta, e incluso ya en el último round no podía levantar las piernas ni los brazos’, explicó la atleta de 31 años de edad.Desde la edición de Muju 2017, la World Taekwondo impuso un nuevo formato de competencia, donde se disputaban los combates hasta los Cuartos de Final, y al día siguiente Semifinal y Final.Ahora en Manchester, se realizan las peleas hasta la ronda de Semifinal y al otro día la Final. Un sistema de competencia donde María Espinoza considera que les rompe el ritmo competitivo a los deportistas.‘También es un tema del ritmo dónde vienes peleando constantemente, tienes que parar, y cuando solo tienes un combate al día siguiente ya es muy diferente. No fue de aprendizaje esa pelea ante la coreana, y fue algo muy extraño. Ese formato de competencia te rompe el ritmo, pero a la vez te puede perjudicar o beneficiar, y en mi caso siento que no fue algo que me beneficio’, señaló la taekwondoín.De esa forma, María se despidió de los Mundiales, donde participó en ocho ediciones, logrando una medalla de oro en Pekín 2007, bronce en Muju 2017, y plata en Manchester. El siguiente objetivo de la deportista son los Panamericanos.