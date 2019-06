María Espinoza no irá a los Panamericanos

Finalmente Briseida Acosta se quedó con el boleto para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en la categoría de más de 67 kilos, luego de vencer a María Espinoza dentro de la evaluación realizada en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento.“Estoy muy contenta de estar en mis primeros Juegos Panamericanos, y creo que los juegos multideportivos son importantes para el país y que para los deportistas es algo que te llena de orgullo. En el momento que te subes al avión y que conoces gente de todo México, y de otros deportes, y escuchas las historias de otros compañeros y el cómo tu bandera se iza en el evento, eso es felicidad pura”, declaró Acosta.Durante los tres rounds, ambas atletas no lograron conectar al peto de su rival, por lo tanto, el combate se tuvo que definir en el punto de oro. En ese momento, María fue quien conectó primero con un golpe de puño al peto de Briseida, pero con esa técnica solamente obtuvo un punto y en esta instancia se debe ganar por dos unidades. En los últimos segundos de esa fase, Acosta se fue al ataque para revertir la desventaja, y finalmente encontró con una patada al peto de Espinoza, los dos puntos para quedarse con el boleto a los Panamericanos.“Las cosas se resuelven en el área, y sabíamos el calibre que tiene María y sobre todo por todos los años de experiencia que ella tiene y la calidad para manejar los combates. Y ese tipo de combates aporta mucho a tu carrera, ya que al final tienes que descubrir cosas que a lo mejor no tienes tanto, como a veces las competencias no son tan espectaculares pero se tienen que ganar, entonces debes participar con más calma y más pensante”, explicó la sinaloense.Quiero felicitarlas por su trabajo, incitarlas para que sigan trabajando rumbo a Tokio, y que sigan adelante”, señaló Guevara. Así, Briseida se une a los siete atletas que ya tenían su boleto a la justa continental: Daniela Souza (-49 kg), Fabiola Villegas (-57 kg), Victoria Heredia (-67 kg), Brandon Plaza (-58 kg), Rubén Nava (-68 kg), René Lizárraga (-80 kg) y Carlos Sansores (+80 kg).Con información de Milenio