María Félix era bellísima, pero mala actriz: Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- María Félix era bellísima, pero mala actriz, asegura el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. Es en su programa de televisión De Primera Mano donde opina sobre la diva del cine mexicano, quien marcó a toda una época en el cine nacional a través de películas como Doña Bárbara, Enamorada y El peñón de las ánimas.



¡No me digan que era buena actriz!”, cita Gustavo Adolfo Infante sobre María Félix en el momento que hablaban en el programa sobre la serie de televisión que prepara sobre ella Kuno Becker, quien es sobrino-nieto de la señora Félix, quien nació en Álamos, Sonora, México, el 8 de abril de 1914 y murió en Ciudad de México, el 8 de abril de 2002.



Además, quien encarne a La Doña tiene que ser extremadamente bella con una enorme personalidad y actuar mal. ¡No me digan que era una buena actriz!”, expresa Infante en referencia a que Kuno Becker señaló en entrevista que no ha comenzado a filmarse la serie porque no han encontrado a la actriz que pueda interpretarla.



Infante, quien en sus inicios en la televisión mexicana en los años 80 trabajó con Pati Chapoy en Televisa, en el programa El mundo del espectáculo, recalca que María Félix es un ícono, una leyenda, la gran diva, pero era muy mala actriz.







Kuno Becker, quien además de actor es director, editor y guionista, menciona en entrevista con De Primera Mano que ya está en negociaciones con dos plataformas de contenidos para que, en su momento, puedan transmitir la serie de su tia-abuela, la cual no tiene nombre definitivo aún.



La idea es contar la perspectiva de familiar, que no es la que muchos creen que fue, la real. No es tanto la de los libros o las novelas estas de ficción, sino la perspectiva desde el punto de vista familiar”, relata Becker.



María de los Ángeles Félix Güereña era el nombre completo de María Félix, quien gracias a su belleza y talento pudo filmar muchas películas en México, sobre todo, al lado de varios de los directores más importantes en aquellos años, entre ellos Jean Renoir y Luis Buñuel, en la llamada época del oro del Cine Mexicano.



A María se le considera la máxima diva del cine mexicano y pudo hacer una carrera también brillante en Europa, ya que filmó películas en España, Italia y Francia, además se le catalogó internacionalmente como "La Mujer más bella del mundo".









Con información de Debate