María Fernanda López y Javier Abarca resaltan el diálogo que abre arte urbano

"El arte urbano tiene una dimensión política y afectiva en cuanto regenera tejido social dañado", explica López en entrevista.

"Precisamente el trabajo de comunidad es lo que voy a presentar (en Callegenera), de cómo el arte ahora sirve para generar diálogos intergeneracionales con a juventud, con las cuestiones de género y con las reivindicaciones de los movimientos sociales".





"La calle está muy lejos de ser un lienzo en blanco. Es más bien una especie de película que ya está ocurriendo en la que añades un componente", apunta el investigador.

Incluso en medio de la pandemia de Covid-19 no faltan los autores que toman las calles, utilizándolas como la materia prima de sus propuestas que enriquecen el espacio público y generan conversaciones, coinciden María Fernanda López y Javier Abarca.Ella es investigadora, curadora y creadora multidisciplinaria ecuatoriana, mientras que él es artista, investigador y docente español especialista en grafiti.Los dos participan en el, que en este año cierra actividades el viernes 18 de diciembre.Vienen a hablar del vital papel que las expresiones artísticas juegan en el tejido social, así como de la evolución que estas creaciones han tenido a lo largo de las décadas.Abarca resalta que el verdadero arte urbano, ése que es espontáneo, ve a las calles como el material de trabajo, y se dedica a analizar y comprender el entorno."Y cuando hablo de (analizar el entorno) me refiero a la dimensión física, desde la textura de un papel hasta la posición de la pared en el espacio. Pero también hablo del componente social humano de la zona y del punto en la historia en que se encuentra, porque el arte urbano también trabaja la dimensión temporal: Por definición es efímero".Hay casos, incluso, en los que se han pintado grandes obras que, aunque dicen ser urbanas, no hacen comunidad ni diálogo, indica López.Esta clase de ejemplos suponen frecuentemente el involucramiento de grandes instituciones y sumas de dinero que no siempre llegan a los bolsillos de los creativos.Conferencia "400 metros: Entre la academia, la calle y la comunidad. Perspectivas sobre el arte de calle, una mirada desde el sur".Imparte María Fernanda LópezViernes, 19:00 horasYouTube: CONARTENLCurso virtual "Entender el arte urbano".Imparte Javier AbarcaSábado, de 12:00 a 14:00 horasVía ZoomMás información en Tienda Conarte