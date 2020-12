María León es Disco Ball, la ganadora de Quién es la Máscara; así obtuvo el primer lugar

Escuchar Nota

“Este año me ha tocado sacar proyectos, yo escogí hacer este porque me parecía importante decirle a la gente que la magia es una cosa real, gracias por permitirme brillar, conocerme mejor, voy a ser un poquito Mapache para siempre”, dijo Paty.

“Esta mujer luchona, que siempre tiene una palabra alegre, un momento alegre, eres una mujer que es un ejemplo de resiliencia, y eso lo he aprendido más en este programa, te quiero también”.

“Pongo mi talento, mi amistad, mi cariño y mi alegría a tu disposición”.



Fue su forma de bailar y dominar el escenario, su actitud, sus palabras, su voz y su acento norteño lo que hizo que este domingo,, quedando Mapache en segundo lugar y Oso Polar en Tercero.Al inicio del programa, conducido por Omar Chaparro,, un asunto pendiente el domingo pasado que desató, por cierto, muchas especulaciones de que se trataba de Emilio Osorio. Al final de cuentas resultó que era Jesse Huerta, del dueto Jesse & Joy.El segundo en revelar su máscara en esta final fue. Carlos Rivera y Juanpa Zurita acertaron en que se trataba de Edén Muñoz, de Calibre 50, y sí, lo que causó sorpresa no sólo en el set, sino en redes sociales, donde algunos comentaron que nunca le habrían atinado.“Es una de las experiencias más bonitas y lo reafirmo, ha sido un año muy complicado pa’ mí, y después de tantos meses encerrado en la casa recibir esta invitación… al estar dentro del Oso te personificas y te sale el Fua”, dijo el cantante.Con Oso en tercera posición,, algo que resaltaron los investigadores. Antes de revelar el primero y segundo lugar, ambas cantaron una última canción. Disco Ball se unió a Mau y Ricky y Mapache cantó con Edwin Luna y Mario Bautista.Cuando Mapache, ganadora del segundo lugar, se quitó la máscara y confirmó que era. “Puedo ser una pequeña cougar”, dijo en broma Paty, a lo que Juanpa contestó “A mí me gustan mayores”. Aunque no en un plano amoroso, la cantante aceptó una propuesta de Juanpa: aventarse en paracaídas., que decían que se trataba de María León, pero Consuelo Duval quiso apostar por otra posibilidad al decir que se trataba de Bianca Marroquín. Segundos después se supo que sí, que era Paty Cantú, y a cada uno de los investigadores les dio un mensaje de cariño y admiración, como lo que le dijo a Consuelo Duval.En cuanto a Yuri, dijo que ella fue una de las primeras cantantes a las que pudo conocer cuando comenzó en el medio, y no pudo evitar soltar unas lágrimas. Yuri, también conmovida, respondió.Esta segunda edición de ¿Quién es la máscara?, entre otros.