María recupera a bebé Nancy, pero pierde a su hermana

No todo es felicidad para María Magdalena, la madre de la bebé Nancy a quien recuperó luego de cuatro días de haber sido robada por una mujer en las inmediaciones del Hospital General.Por desgracia, falleció Ofelia, su hermana mayor, quien estuvo internada en ese hospital desde el 3 de abril y por quien tomaban turnos para visitarla.Luego de que este viernes, a las 5 de la madrugada, María Magdalena abandonara la Procuraduría con su bebé en brazos, ambas tuvieron que regresar al nosocomio a las 8:30 de la mañana por el acta de defunción de su paciente."Feliz y la vez triste, feliz por recuperar a mi nena, por tenerla en mis brazos y triste porque mi hermana falleció y mis familiares están desechos, no tengo palabras para consolarlos yo sé que es muy difícil”, expresó María Magdalena, quien agradeció a los vecinos que ayudaron para que la bebé, de ocho meses, pudiera ser recuperada."Que mil gracias, se portó como un héroe, un ángel de la guarda y que cooperó mucho para que yo recuperara a mi nena, no sé cómo agradecérselo, ya después me pongo en contacto con ella para agradecérselo”.