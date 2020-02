‘María tifoidea’, la mujer que fue condenada a vivir 26 años en cuarentena

Escuchar Nota

En 1907 se detectó que Mary Mallon portaba la bacteria que provoca la fiebre tifoidea.

El temor a la fiebre tifoidea en Estados Unidos a principios del siglo pasado multiplico las medidas de control a los recién llegados.

La fiebre tifoidea se caracteriza por aumentos de la temperatura corporal, dolor en el abdomen y en la cabeza con posibles complicaciones.

Fue una de las mujeres más vilipendiadas ena principios de siglo XX y su trágica vida se convirtió en un caso paradigmático de lo que son los portadores asintomáticos, aquellas personas que, de las cuales al menos tres murieron, y no fue sino hasta años después que se descubrió que ella era el elemento común entre los numerosos casos de contagio que desconcertaban a familias, autoridades y médicos en aquella época.Una vez que se detectó que ella llevaba la bacteria infecciosa en su organismo,que también es conocida comoMarginada y criticada, incluso llegó a cambiarse de nombre para seguir trabajando.FinalmenteMary Mallon era una inmigrante irlandesa que llegó a Estados Unidos en 1883, todavía siendo adolescente, para trabajar como cocinera y trabajadora doméstica.Trabajó inicialmente en las ciudades de, donde se produjeron los primeros contagios y que hasta ese momento nadie los asociaba con ella.Para 1907 ya eran 30 casos sin explicación alguna en la zona cuando se comenzó a rastrear las cadenas de transmisión de la enfermedad en búsqueda de la causa original.Hasta ese momento,Otro aspecto que alimentaba el desconcierto era que lase presentaba por lo general en los suburbios y zonas pobres de Nueva York y no, como empezó a ocurrir, entre las casas de familias con buenos niveles de ingresos.Familias que podían darse el lujo de tener una trabajadora doméstica o cocinera como lo era Mary Mallon.En aquel entonces la ciencia ya había realizado diferentes avances respecto a los fenómenos epidémicos ySin embargo, la medicina estadounidense no conocía de caso alguno de un portador asintomático para males como la fiebre tifoidea.Por ello se barajaron diferentes hipótesis antes de que se estableciera quefue el funcionario del Departamento de Salubridad de Nueva York queen una casa en Park Avenue de Manhattan en 1907.El médico epidemiólogo detectó que la mujer trabajó con aquella familia y luego logró establecer queUna vez Soper pudo practicar un examen a Mallon detectó en sus desechos la presencia de la bacteriaque transmite la fiebre tifoidea.Solo se pudieron realizar los análisis tras la intervención de funcionarios del Departamento de Salubridad y algunos policías.Muchos años después, el mismo médico relataría lo difícil que fue lograr aquella muestra de parte de la mujer, a la que describió como alguien de mal carácter, obstinada y muy solitaria.Una vez establecida la condición de Mallon, el caso ganó amplia notoriedad en medios neoyorquinos.Y las autoridades locales tampoco ignoraron el caso de laDespués de pasar semanas en un cuarto aislado de un hospital, se determinó quedonde le llegaban alimentos para que ella pudiera cocinarlos y comerlos sola.Para ese entonces, la prensa local ya la había rebautizado como Typhoid Mary (María Tifoidea, en español) y ya se escribían artículos sobre ella y artículos especializados sobre salud.Finalmente logró su objetivo a principios de 1910, con la condición de nunca volver a trabajar como cocinera ni manejar los alimentos de nadie.Durante cinco años yy era solo cuestión de tiempo para que un nuevo brote de contagiados aparecieraSucedió nada menos que en un hospital, dondeNuevamente fue el doctor Soper quién estableció que la mujer era el origen del brote.Pese a que en los archivos del centro médico aparecía un nombre y una firma era diferente,Así,, los que solo concluirían con la muerte de la portadora asintomática.De nuevo en la cabaña y de vuelta cocinando para ella sola. Paradójico designio.En 1932, Mary Mallon sufrió unque derivó en una parálisis.Todavía se discute si hubo o no hubo autopsia y, más importante, si la bacteria seguía o no en sus restos.