Mariah Carey lanzará disco de temas descartados de toda su carrera

"Esto es para celebraros a vosotros y agradecer todo el amor puro y el apoyo que me habéis brindado en estos años", ha explicado Carey en el anuncio que ha publicado en sus redes sociales.

Mariahque, como su propio nombre indica ("rarezas", en español), recogerá material descartado de toda su carrera, incluido posiblemente un tema inédito con Lauryn Hill.Dicho álbum,, tras la publicación en 1990 del disco seminal "Mariah Carey".Aunquemedios como Billboard sí han informado de que el disco contendrá 15 cortes y que, entre ellos, estará el tema inédito "Save The Day", que la artista grabó con Lauryn Hill.Además,, interpretando clásicos de la época como "Emotions" o "Fantasy".La intérprete y compositora de temas como "My All", en el que por ejemplo llevó por fin a las plataformas de "streaming" su disco "maldito", "Glitter", 19 años después de su publicación.Asimismo,("El significado de Mariah Carey").A sus 50 años,, algo que se produjo casi 25 años después de lanzarla.