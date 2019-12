Mariana tenía 17 años, encontraron su cadáver en un camino de terracería

Una menor de edad fue localizada sin vida luego de haber permanecido cinco días desaparecida,, Sinaloa.Al momento de ser localizada, pero se informó que se trataba de una mujer joven, que vestía blusa color blanco, pantalón de mezclilla azul y tenis rojos, que cumplían con las características de una menor desaparecida.El pasado 13 de diciembre la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Amber para intentar localizar a, luego de que sus familiares acudieron a interponer la denuncia correspondiente, señalando que no sabían nada de ella desde el miércoles 11 de diciembre.De acuerdo con el reporte de sus familiares, la joven, quien, se encontraba en la casa de una amiga, en la colonia Miguel Hidalgo, de donde salió aproximadamente a las 22:00 horas y no volvieron a saber nada de ella.Por esa razón, comenzaron publicar diversas fotografías de Mariana a través de las redes sociales, pidiendo la colaboración de la ciudadanía para difundir las imágenes y reportar cualquier indicio de su paradero.Incluso,, para que continuara compartiendo las fotografías de Mariana, pero unas horas después fue encontrada sin vida.Sus familiares aseguraron que Mariana se dirigía al Templo de Nuestra Señora de Guadalupe para estar presente en las tradicionales mañanitas a la virgen, pero luego intentaron localizarla por teléfono, pero ya no respondió.El camino de terracería en el que fue localizado su cuerpo lleva hacia el Campo Militar El Sauz, ubicado en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.