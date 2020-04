Maribel Guardia demuestra que sigue luciendo espectacular a sus 60 años

Escuchar Nota

La cantante y actrizcompartió con sus seguidores lo bien que se puede lucir a la edad de 60 años, pues compartió una fotografía luciendo un espectacular y elegante atuendo en color blanco con el que fascinó a todos.explicó que no importa estar en casa encerrados para evitar el contagio y el incremento de casos de, para tener que arreglarse y lucir deslumbrante.En la fotografía luce su envidiable figura, increíble belleza y su gusto por la moda con uncon el pecho descubierto y una abertura con la que logra lucir una de sus torneadas piernas.Este look fue acompañado con un maquillaje muy a la moda y de acuerdo al estilo del vestido, el cabello suelto y ondulado de las puntas, es ahora sello característico de la actriz originaria de Costa Rica.A lo largo de estos tiempos tan difíciles, Maribel se ha mantenido más unida que nunca con sus seguidores, pues por medio de las redes sociales está activa y enviando mensajes de apoyo y cariño para que no se sientan tan mal ante la situación actual.Cabe mencionar quees una de las figuras públicas más queridas de todos los tiempos, además de ser acreedora de una increíble y envidiable figura, también posee una actitud muy positiva y un carisma que se ha convertido en su sello personal.