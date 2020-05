Marido golpeador es arrestado por Us Marshals

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Ñ Un hombre que estaba en retención en la cárcel del condado de Maverick desde el 17 de abril, bajo cargos de violencia doméstica, fue entregado a los US Marshals, debido a que contaba con una orden de arresto por cargos federales.



Este hombre de 37 años de edad, habría golpeado a su esposa con la empuñadura de un cuchillo.



Al momento de ser procesado, un juez le impuso fianza de 25 mil dólares que no pudo exhibir así que estuvo preso y a disposición de la oficina del sheriff hasta el fin de semana.



Sánchez inclusive había sido denunciado ante el área de protección de víctimas de violencia doméstica, pero su pareja sentimental había hecho lo necesario para poder liberarlo, sin embargo, no se le pudo entregar porque ahora continuará un proceso con la autoridad federal, aseguró el sheriff.