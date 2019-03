Compara senadora a la marihuana con partes íntimas femeninas

La senadora Jesusa Rodríguez causó polémica otra vez, al afirmar que la marihuana es como el clítoris, ya que antes no se sabía para que servía ni cómo funcionaba."Hace unos 20 años las mujeres sabemos cuál es la anatomía del clítoris, a ese grado se oculta la información con fines patriarcales. Hace 20 años una uróloga australiana hizo la descripción del funcionamiento del clítoris, antes no sabíamos cómo usarlo, lo mismo pasa con la mariguana, hay una desinformación absolutamente programada de manera que la gente no sepa las maravillas que la planta puede tener para una sociedad cuando está bien regulada".La senadora puntualizó los beneficios que la planta de cannabis puede traer a quienes la consumen y destacó que la información que ha surgido a partir de las investigaciones que se han hecho debe de ser compartidas con la ciudadanía."Es como lo que acabo de decir del clítoris, no nos trajo muchos beneficios, porque las mujeres sabíamos de qué se trataba, trajo muchos beneficios a los que no sabían de qué se trataba, entonces estamos en las mismas, la gente que está en estos foros y conoce muy bien el tema ya hace muchos años que saben de qué se trata" finalizó la legisladora.Anteriormente la senadora por Morena ya había causado polémica debido a que comparó a las mujeres con las hembras de diferentes razas de animales y también afirmó que cada que se comen tacos de carnitas se está celebrando la caída de la gran Tenochtitlán.Con información de ABC Noticias.