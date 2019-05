Marilyn Manson será invitado a la serie El Nuevo Papa

Holy Father!



Sharon Stone and Marilyn Manson will guest star in #TheNewPope, coming soon. pic.twitter.com/bMtNiVtMwq — HBO (@HBO) 17 de mayo de 2019

The New Pope is gonna be fantastic. When in Rome pic.twitter.com/tvuoCJjqbi — Marilyn Manson (@marilynmanson) 17 de mayo de 2019

El cantante estadounidense Marilyn Manson, conocido por su imagen 'satánica', y la estrella de 'Bajos instintos' Sharon Stone intervendrán en la serie de HBO 'The New Pope' (el nuevo papa), dirigida por el oscarizado director italiano Paolo Sorrentino.Se trata de la secuela de la serie 'The Young Pope', protagonizada por Jude Law y John Malkovich y centrada en el mundo del papado moderno."The New Pope va a ser fantástico. Cuando estés en Roma [haz como los romanos]", declaró el músico en su cuenta oficial de Twitter, bajo una foto promocional en la que aparece en una biblioteca, frente a un globo del mundo iluminado y vestido con una camisa de látex.A su vez, la intérprete estadounidense reveló a través de sus redes sociales que no tuvo la oportunidad de trabajar con "el muy inteligente Marilyn Manson", pero no pierde la esperanza de hacerlo en el futuro.La serie de HBO narra la historia del papa Pío XIII, el primer pontífice de origen estadounidense y también el más joven de la historia. La secuela de la serie se estrenará en enero y será protagonizada por los actores como Silvio Orlando, Javier Cámara o Cécile de France, entre otros.