Marina de Tavira no descarta incursionar en Hollywood

A raíz de su participación en la cinta Roma, el campo de trabajo de Marina de Tavira se ha expandido considerablemente. Y aunque por lo pronto no tiene pensado mudarse a Estados Unidos, es cierto que se le ha abierto la puerta para trabajar en Hollywood.“En eso estamos. Todo eso al mismo tiempo. Por supuesto se abren proyectos. Eso [estar nominada a un Oscar] te pone en un lugar, en un foco de atención que no tenías. A directores a los que nunca se les hubiera ocurrido trabajar contigo, de pronto se les puede ocurrir”.En lo que se resuelve, Marina prepara una obra de teatro con su pareja, Rafael Sánchez Navarro. La experiencia de volver a pisar las tablas le ha hecho mucho bien, asegura la actriz . “Como que me da mucho centro, piso, me aterriza. Me encanta. Creo que es una especie también de entrenamiento actoral regresar a las raíces y lo disfruto mucho”.Lo que aún no sabe es cómo enfrentar la atención mediática que ha despertado su nominación a los Oscar, situación que lo mismo la halaga que la incomoda.“Les agradezco mucho el interés, sí se siente muy bonito, no estoy muy acostumbrada, pero lo agradezco. Tengo una carrera en el teatro, que es un medio que no tiene ese tipo de reconocimiento mediático. A lo mejor es más efímero, más en chiquito. A mí me gusta mucho, pero también es muy bonito recibir el reconocimiento y que pongan una luz sobre el trabajo de tantos años”.Marina es una de las 31 Mujeres que Amamos y fue homenajeada en un evento fue muy significativo organizado por Quién: “Estoy feliz de estar en México, aterrizando, compartiendo también esta lista con Yalitza, que es una mujer a la que quiero mucho, con Ilse Salas, que también admiro mucho. Yo no sé lo que sea justo o no. Las cosas suceden cuando tienen que suceder. Uno trabaja y los reconocimientos no los buscas sino que sobre todo los agradeces”, dijo al respecto de este reconocimiento.