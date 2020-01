Mario Balotelli choca contra panadería

Ciudad de México.- Mario Balotelli volvió a tomar los titulares en Italia y no por sus goles.



El delantero italiano del Brescia estuvo involucrado en un choque ayer en su regreso a casa tras festejar el Año Nuevo, incidente que no le causó heridas pero sí dejó su carro impactado en una panadería.



De acuerdo al Corriere della Sera el jugador regresaba a su hogar cerca de las 6 de la mañana cuando su acompañante, y quien manejaba, como explicó el Brescia, se distrajo y estrelló en el local comercial.



La nota no informa si el delantero o su amigo se encontraban en estado etílico.



El choque provocó que la parte delantera del carro, un Fiat 500, sufriera graves daños, pero lejos de solucionar el problema, Balotelli y su amigo se bajaron del vehículo y se fueron caminando a casa del atacante, la cual estaba a unos 100 metros.



Los vecinos, tras escuchar el golpe, salieron de sus casas para ver el carro abandonado. Fue una grúa la que tuvo que mover el automóvil para así regresar a la normalidad al vecindario bresciano.



Ya esta temporada Balotelli ha sido noticia por los actos racistas en su contra y por lo cual la Serie A impulsa una campaña para erradicar dicha discriminación.