Mario Bellatin renuncia al Fonca

A un día de cumplir tres meses en el cargo, el escritor Mario Bellatin renunció “por motivos de salud” como director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), y en su lugar queda Marina Nuñez Bespalova, como encargada del despacho, así lo hizo saber la secretaría de Cultura (SC).Se lee en un comunicado de la SC:“La titular de cultura de México (Alejandra Frausto) reconoce la labor desempeñada por Bellatin en el diagnóstico de las prioridades y retos que enfrenta la institución responsable de fomentar y estimular la creación artística en todas sus manifestaciones, así como en proponer hacer de ella una herramienta que puedan utilizar los artistas de este país de manera abierta, libre y democrática”.Lo anterior luego del encuentro con artistas y becarios la semana pasada (7 de marzo) en donde recriminaron entre gritos una “¡consulta verdadera!”, así como la ausencia del entonces director en el “Foro de Consulta para la comunidad artística”, donde se darían a conocer nuevos lineamientos en torno a la entrega de recursos para programas.Bellatin asumió como director del Fonca el 13 de diciembre.Como resultado de las interrupciones en dicho foro, Edgar San Juan, subsecretario de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, y Roberto Frías, coordinador general del Fonca, convocaron a mesas de trabajo, la primera de ellas el 22 de este mes.También excusaron la ausencia de Bellatin “por temas de salud”, lo que más tarde fue desmentido por el propio autor de Salón de belleza (1994), quien refirió que no llegó al foro porque “no había necesidad” de estar presente, según refirió a El Universal.La reprenda también llegó por parte de escritores y artistas a través de redes sociales, incluso el pasado 8 de marzo Carlos Lara –ex asesor legislativo y especialista en derechos culturales–, envió una carta al ahora extitular del Fonca (a la que tuvo acceso Apro) en donde le recordó que “la comunidad artística merece respeto y este comienza con la escucha, sabemos que no tienen las respuestas, pero comiencen sumándose a las preguntas por lo menos”, así como la sugerencia de ofrecer una disculpa pública.En el último mensaje colocado a través de las redes sociales del Fonca, en una respuesta directa a los artistas y becarios que se han manifestado ante la incertidumbre de las becas del fondo se colocó lo siguiente el pasado 9 de marzo:“Seremos breves: No desaparece el Fonca ni los estímulos a la creación”, mensaje cuyos comentarios generaron diversas preguntas y dudas al respecto.