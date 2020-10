Mario Delgado acusa ‘mañas’ para evitar extinción de fideicomisos

Escuchar Nota

"Se hacen de todas sus mañas para evitar que esto pase. Pero aquí la mayoría es la que decide. Tenemos dictamen y vamos mañana", afirmó.



"Que lo hagan, están en su derecho, o que vayan a acampar al Zócalo también", dijo.



"En este momento no hay dictamen y no lo hay porque no concluyó el proceso en la sesión de la Comisión, al no haber dictamen no hay materia para el Pleno, todavía eso tiene que subsanarse.

"No hay materia, se tiene que reponer lo que quedó pendiente anoche", dijo el panista Juan Carlos Romero Hicks sobre el dictamen discutido el martes.



"Entonces es un dictamen incompleto que no trae varios artículos aprobados. Así, en nuestra opinión de proceso legislativo, no se puede presentar al Pleno. Ellos están intentando hacerlo, en este momento, ellos están viendo cuál acción legal o normativa corresponde".



Mientras los líderes de Oposición pidieron reponer el proceso legislativo y advirtieron que no hay dictamen legalmente aprobado en la Comisión de Presupuesto,Delgado respondió queCuestionado sobre los riesgos de que la reforma sea controvertida por no cumplir con el procedimiento legislativo,Previamente, en conferencia, los coordinadores delLlamaron a la fracción mayoritaria a que la Comisión vuelva a citar a los legisladores y se concluya con la discusión en lo particular.Tonatiuh Bravo, por MC, precisó que en la Comisión de Presupuesto solo hubo una aprobación en lo general y quedaron pendientes de votación varios artículos reservados, pero como no hubo quórum se levantó la sesión de trabajo.Dijo que la Comisión debía volver a convocar a sus integrantes para completar el proceso parlamentario.que atienden compromisos de gasto en varios sectores.