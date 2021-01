Mario Delgado asegura que no hay privilegios en Morena

Escuchar Nota

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en el partido no se pueden reclamar privilegios debido a que todos los militantes y simpatizantes tienen los mismos derechos."La lucha de Morena es por terminar con el régimen de privilegios, no podemos reclamar privilegios al interior del partido. Todos los militantes y simpatizantes tenemos los mismos derechos; por eso, el hoy presidente de la República diseñó en los estatutos que la selección de candidatos sea por consenso o por encuestas, para que la gente decida”, sostuvo.Aseguró que Maya García fue elegida por el voto de confianza de los militantes y simpatizantes de Morena a través de la encuesta y “no por capricho de una cúpula de poder, como sucede en los otros partidos políticos”."Celia Maya García es precandidata de Morena gracias a que la gente le dio su voto de confianza en la encuesta y no por capricho de una cúpula de poder, como sucede en los otros partidos políticos”, afirmó.El presidente nacional de Morena estuvo acompañado de la precandidata de Morena al gobierno de Querétaro, Celia Maya García; del senador con licencia Juan José Jiménez; del secretario general en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Jesús Méndez y del delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Querétaro, Miguel Chico Herrera.Con información de Excélsior