Mario Delgado se registra ante el INE como aspirante a la dirigencia de Morena

Escuchar Nota

“La conducción de la cuarta transformación la encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la continuidad va a depender de impedir el regreso de los conservadores, los corruptos y los saqueadores de la patria, por ello es de la mayor importancia que nos organicemos para la elección del 21 pero también que institucionalicemos nuestro partido”, comentó.

​Mario Delgado destacó que es fundamental reconocer que López Obrador dejó “un vacío como dirigente que nadie podrá llenar”, pero insistió que sí pueden actuar como un respaldo para su gobierno.

Mario Delgado se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como aspirante a la dirigencia de MorenaCon alrededor de 300 simpatizantes que no respetaron la sana distancia, el morenista acudió a formalizar su intención de dirigir el partido “para que siga la cuarta transformación”, pues sostuvo que ya no se puede impedir que triunfe el movimiento que pone por delante a los pobres.Le siguen Morena como promotor, para que no haya un Presidente solo en la lucha frente a los conservadores; El pueblo organizado, la fuerza de Morena, para que existan comités organizados en todo el territorio nacional para la promoción del voto del próximo año.La cuarta es regresar la mitad de los recursos del partido para que el gobierno tenga listos los recursos para la vacuna contra el covid-19 y crear un comité con tres personas que entreguen informes trimestrales y vigilen el ejercicio de los recudir; la quinta propuesta es el juramento de principios y la obligación de que todos los que aspiren a una candidatura o cargo interno tomen un curso sobre los documentos básicos; la sexta es garantizar la participación de más mujeres, jóvenes e indígenas.Mientras que la séptima es la revolución de las conciencias, la octava que regrese el periódico regeneración que en la campaña de 2018 fue la principal herramienta de información y difusión libre de fake news, la novena un patrón confiable y la última una renovación de los estatutos que están creados como partido de oposición y no como la primera fuerza política del país.“Estamos aquí porque hemos cumplido y tenemos autoridad moral, desde el congreso hemos impulsado con democracia la transformación, esas reformas equivalen a una nueva Constitución. Nos comprometemos a tener una dirigencia itinerante recorriendo los pueblos del país y con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo.