Mario Vargas Llosa publicará una nueva novela titulada ‘Tiempos resus’

Mario Vargas Llosa anunció que publicará una nueva novela titulada Tiempos resus. Se prevé que la obra salga a la luz en octubre, según anunció hoy el escritor en la Feria del Libro de Madrid.Esto ocurrió durante una conversación entre Vargas Llosa y la poeta Soledad Álvarez que se desarrolló en el Pabellón de la República Dominicana del evento literario.El título hace alusión "a una cita de Santa Teresa de Ávila". El Premio Nobel dijo que la trama le llegó a través de un amigo dominicano, por lo que su vinculación con el país caribeño se mantiene tan viva como en 1975, cuando pisó suelo de dicho país por primera vez."Mario salía de una evolución ideológica y personal, y también la República Dominicana pasaba una época muy particular", dijo Álvarez sobre ese primer encuentro."Yo llegué para hacer un documental con la radio televisión francesa, y apenas llegué fue amor a primera vista. Me sentí en casa, inmediatamente forjé muy buena relación con mucha gente", reconoció el escritor peruano.De la reconocida fascinación de Vargas Llosa por Rafael Leónidas Trujillo, el "más teatral y exhibicionista" de los dictadores latinoamericanos, surgieron algunas de sus obras más icónicas, como La fiesta del Chivo y Pantaleón y las visitadoras."Tengo que decir que me ayudaron muchísimo los amigos dominicanos. Sin ellos no habría podido escribir esas novelas. Leí muchos libros dominicanos, sobre la historia de la dictadura", dijo.El autor aprovechó la coyuntura temática para destacar que, en su opinión, las mujeres fueron las que más sufrieron durante dicho periodo: "Era una dictadura viril, y el macho demuestra su machismo humillando, vejando a la mujer. Los testimonios más terribles de los 31 años de dictadura de Trujillo fueron de mujeres".En el contexto de esos paisajes y ritmos dominicanos, el autor encontró la manera de aportar "humor de brocha gorda" en sus obras literarias: "Yo tenía la idea absurda y disparatada de que una novela seria no puede ser risueña. Creo que era el mal ejemplo de Sartre, que tuvo una enorme influencia en mí y es el hombre más serio de la Historia.Así es como surgió la novela Pantaleón y las visitadoras, que cuenta con humor la historia de un capitán del ejército peruano que busca contratar a prostitutas para satisfacer a sus superiores. Con esta obra, Mario Margas Llosa obtuvo el Premio Latinoamericano de Literatura en 1975.