Mario Villanueva llega a Quintana Roo a cumplir prisión domiciliaria

Ciudad de México.- Luego de 19 años en prisión, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, salió del hospital donde se encontraba y regresará a su casa, ya que fue informado por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que el tribunal que tiene a cargo su caso, emitió un acuerdo favorable.



Poco antes de la cinco de la tarde el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, fue custodiado y trasladado de la clínica privada donde permanecía, a su residencia en Chetumal, tras obtener el beneficio de la prisión domiciliaria preventiva, que le fue notificado a su vez, durante ayer por la noche.



Después de finalizar todos los trámites correspondientes en la clínica campestre donde permaneció en los últimos meses, derivado de su delicado estado de salud, Mario Villanueva fue traslado por dos agentes de la Policía Federal hasta su domicilio en el fraccionamiento privado “Ándara” de la capital quintanarroense.







El ex mandatario, a quien se vinculó con el cártel de Juárez escribió ayer en Facebook: Deseo informarles con profunda alegría que me llamó el Consejero Jurídico de la Presidencia, el licenciado Julio Scherer, para informarme que el Tribunal que tiene a su cargo mi caso, había emitido un acuerdo ordenando mi traslado a la casa.



"Imaginen lo que siento después de 21 años y casi tres meses sin pisar mi hogar, con 19 años de cárcel, cuando soy inocente de lo que me han acusado, lo que está debidamente probado con documentos en el Congreso del Estado”.

La madrugada del 21 de junio de 2007, Villanueva abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, después de permanecer seis años preso, luego de que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca lo absolvió de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.



Sin embargo, al salir fue detenido por agentes de la PGR, adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y horas más tarde fue llevado al reclusorio Norte de la Ciudad de México.



La PGR apeló la sentencia y el 14 de enero de 2010, un tribunal federal determinó que el ex mandatario era responsable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero y demandó que se le dictara una nueva sentencia para individualizar las penas por tres cargos.



Posteriormente, Villanueva Madrid fue entregado en extradición el 8 de mayo de 2010; al haberse declarado culpable del delito de lavado de dinero, la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York le impuso una sentencia de 131 meses de prisión, lo que acreditó el tiempo que estuvo detenido en México antes de su extradición.



Estados Unidos repatrió a Mario Villanueva en enero de 2017. A su llegada fue internado de inmediato en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Morelos, donde recibió atención médica de manera permanente.



Un Tribunal Federal determinó que el ex gobernador tenía pendiente por cumplir con la condena de 22 años de prisión que le fue impuesta por delitos contra la salud, en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esta índole. El 6 de junio de 2018, Villanueva fue trasladado del Ceferepsi de Morelos al Centro de Reinserción Social de Chetumal, por su delicado estado de salud.



Con información de Milenio