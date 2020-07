Marjorie de Sousa pide 400 mil pesos mensuales a Julián Gil para manutención

Escuchar Nota

Marjorie de Sousa está decidida; en días pasados dio a conocer que buscará quitarle la patria potestad de Matías al actor Julián Gil, causando una nueva controversia en la batalla legal y mediática que mantiene con su ex pareja.Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías.Cabe recordar que después de una relación amorosa entre 2016 y parte de 2017, Marjorie de Sousa y Julián Gil anunciaron su separación en abril de 2017, cuando su hijo Matías tenía solo tres meses de nacido. Desde entonces, ambos actores mantienen una pelea legal por la custodia y manutención del menor.Recientemente Patty Ramosco, hermana del actor Julián Gil, compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró la lista desglosada de gastos de manutención mensuales que Marjorie de Sousa interpuso ante un juez el pasado lunes 6 de abril. La actriz le exige al padre de su hijo 400 mil pesos al mes. "Yo les voy a mostrar ahora que no la sacamos de contexto, que esa lista de peticiones la pusieron ellas (Marjorie de Sousa y Alma Pellón, su abogada)".Estos son los gastos que Marjorie de Sousa supuestamente pide a Julián Gil:Mantenimiento de casa - $4,600Luz - $8,000Gas - $2,800Tintorería - $3,540Súper y pescadería - $7,529Trabajadora doméstica - $6,200Trabajadora extra - $4,200Teléfono en casa - $1,100Servicio al automóvil - $1,000Servicio de sky - $1,038Ropa de casa necesaria para el bebé - $3,000Tlapalería - $2,000Papelería - $1,000Gastos médicos del bebé - $5,000Arreglo de casa - $4,500Gasolina - $4,000Chofer - $15,000Agua - $2,713Nana - $50,000Ropa del bebé - $3,000Juguetes - $1,000Plan de ahorro de estudios escolares - $2,290.58 dólares al tipo de cambio del primero del mes.Farmacia - $3,000Seguro de gastos médicos mayores - $7,500Celular - $1,000Seguro del auto - $1,000Estética del bebé - $1,500Predial - $6,000De acuerdo con el documento mostrado por la hermana de Julián Gil, todo esto da un total aproximado de 447 mil 020 pesos.