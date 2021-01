Marko Cortés prohíbe alianza con Movimiento Ciudadano

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Para los albiazules en Jalisco el camino naranja quedará prohibido luego de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, negara a los panistas de la entidad cualquier alianza con Movimiento Ciudadano en las elecciones de este año.



La posición que había fijado desde días atrás la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, en el sentido de prohibirles a los panistas jaliscienses cualquier alianza con Movimiento Ciudadano (MC) para afrontar las elecciones de 2021, finalmente se impuso, por lo que esos partidos no estarán coaligados en el estado, al menos oficialmente.



Aunque existían dudas con respecto a si Cortés Mendoza haría prevalecer su negativa ante una posible alianza, las mismas quedaron despejadas luego de que los panistas jaliscienses confirmaran que irán solos en esta próxima elección.



La dirigencia nacional del PAN advirtió que estaba prohibido aliarse con MC debido a que negaron sumarse a Va por México



Desde el 1 de enero de 2021, la dirigencia nacional del PAN les advirtió a los panistas de Jalisco que estaba prohibida toda alianza con el MC, debido a que este se había negado a sumarse a la coalición “Va por México” (PANPRI-PRD).



“En el caso de partido político Movimiento Ciudadano, es claro que ha actuado más como aliado de Morena que como un verdadero partido de oposición, privilegiando más su interés partidista al interés general de la nación, al negarse a ir en la coalición parcial con ‘Va por México’ y sumar estratégicamente esfuerzos para construir una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados en 2021.



“Por esa razón, la dirigencia nacional del PAN informa a la militancia de Acción Nacional, a las y los consejeros estatales y a la opinión pública en general de Jalisco, que en la Comisión Permanente Nacional se ha expresado ya en varias ocasiones que de no concretarse una Coalición con MC en lo nacional, no iríamos en ninguna asociación electoral con ese partido en local”, señala el pronunciamiento público que hicieron.



Esta negativa de la dirigencia nacional del PAN al proyecto de alianza entre el panismo de Jalisco y el MC, significaba en los hechos un rechazo al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, cuyo grupo político, como se sabe, lleva las riendas del partido naranja.



Debido a esto, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano reaccionó y calificó de “salto al vacío” una posible alianza con los demás partidos de oposición.



“La coalición federal del PRI, PAN y PRD, pretende condicionar cualquier alianza local. La suma de emblemas que han formado estos partidos, no ha logrado presentar un proyecto de país que también tenga sentido en el ámbito local.