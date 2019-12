Marriage Story lidera nominaciones a Globos de Oro con 6

Here's a full list of this year's #GoldenGlobes nominees! https://t.co/aQ1v13R5lr — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 9, 2019

And the #GoldenGlobes Nominees for Best Actor TV Drama, Best Actor TV Musical or Comedy, Best Actor Limited Series or Television Movie, and Best Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television are... pic.twitter.com/IhQcaqP0vq — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 9, 2019

, la cinta de Noah Baumbach protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson,en la 77 edición de los Globos de Oro con 6 nominaciones, por delante de The Irishman y Once Upon a Time in Hollywood, con 5 cada una.La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció este lunes los candidatos a sus galardones, entre los que la obra romántica deMención especial se lleva la plataforma de streaming -contenidos por internet-, responsable de Marriage Story y The Irishman, dos de las cintas con más nominaciones a esta edición de los Globos de Oro.Con 17 candidaturas en el apartado cinéfilo,como Sony Pictures (8), Walt Disney Studios y Warner Bros (6 cada uno).Por categorías, optan a mejor película de drama las cintas The Irishman, 1917, Joker, Marriage Story y The Two Popes.En comedia o musical, las candidatas son Dolemite is my Name, Jojo Rabbit, Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood y Rocketman.En el apartado de actuación, Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Renée Zellweger son las candidatas a mejor actriz dramática, mientras que en el apartado masculino los seleccionados son Christian Bale, Antonio Banderas, Adam Driver, Joaquín Phoenix y Jonathan Pryce.Y en el género de comedia o musical las actrices nominadas son Ana de Armas, Awkwafina, Cate Blanchet, Beanie Feldstein y Emma Thompson.Daniel Craig, Roman Griffin Davis, Leonardo DiCaprio, Taron Egerton y Eddie Murphy completan el listado de los actores de comedia candidatos al Globo de Oro.Entre los, además deconsiguió una nominación a mejor actriz de reparto por su papel en Hustlers.Finalmente, la cinta española Dolor y Gloria recibió la candidatura a la mejor película extranjera, una categoría en la que competirá contra dos cintas francesas, Portrait de la jeune fille en feu y Les Misérables; una estadounidense, The Farewell -rodada en lengua no inglesa-, y la surcoreana Parasite.El irlandésJokerLos dos papasHistoria de un matrimonio1917Érase una vez en HollywoodPuñales por la espaldaYo soy DolemiteJojo RabbitRocketmanMartin Scorsese, El irlandésQuentin Tarantino, Érase una vez en HollywoodBong Joon-ho, ParásitosSam Mendes, 1917Todd Phillips, JokerRenée Zellweger, JudyCharlize Theron, El escándaloSaoirse Ronan, MujercitasCynthia Erivo, HarrietScarlett Johansson, Historia de un matrimonioChristian Bale, Le Mans 66Joaquin Phoenix, JokerAntonio Banderas, Dolor y gloriaJonathan Pryce, Los dos papasAdam Driver, Historia de un matrimonioAwkwafina, The FarewellBeanie Feldstein, Súper EmpollonasAna de Armas, Puñales por la espaldaEmma Thompson, Late NightCate Blanchett, Where’d You Go, Bernadette?Leonardo DiCaprio, Érase una vez en HollywoodEddie Murphy, Yo soy DolemiteDaniel Craig, Puñales por la espaldaTaron Egerton, RocketmanRoman Griffin Davis, Jojo RabbitJennifer Lopez, Estafadoras de Wall StreetLaura Dern, Historia de un matrimonioMargot Robbie, El escándaloKathy Bates, Richard JewellAnnette Bening, The ReportBrad Pitt, Érase una vez en HollywoodAl Pacino, El irlandésTom Hanks, A Beautiful Day in the NeighborhoodJoe Pesci, El irlandésAnthony Hopkins, Los dos papasÉrase una vez en HollywoodHistoria de un matrimonioLos dos papasParásitosEl irlandésThomas Newman, 1917Hildur Guonadottir, JokerRandy Newman, Historia de un matrimonioAlexandre Desplat, MujercitasDaniel Pemberton, Motherless Brooklyn“(I’m Gonna) Love Me Again,” Rocketman“Spirit,” El rey león“Into the Unknown,” Frozen 2"Stand Up,” Harriet“Beautiful Ghosts,” CatsThe FarewellDolor y gloriaParásitosRetrato de una mujer en llamasLos miserablesFrozen 2Toy Story 4Cómo entrenar a tu dragón 3Mr. Link. El origen perdidoEl rey leónMejor dramaThe CrownThe Morning ShowSuccessionBig Little LiesKilling EveBarryThe PoliticianFleabagEl método KominskyLa maravillosa señora MaiselBrian Cox, SuccessionTobias Menzies, The CrownBilly Porter, PoseKit Harington, Juego de TronosRami Malek, Mr. RobotJennifer Aniston, The Morning ShowOlivia Colman, The CrownJodie Comer, Killing EveNicole Kidman, Big Little LiesReese Witherspoon, The Morning ShowRachel Brosnahan, La maravillosa señora MaiselKirsten Dunst, On Becoming a God in Central FloridaChristina Applegate, Dead to MeNatasha Lyonne, Muñeca rusaPhoebe Waller-Bridge, FleabagMichael Douglas, El método KominskyBill Hader, BarryBen Platt, The PoliticianPaul Rudd, Cómo vivir contigo mismoRamy Youssef, RamyLoudest VoiceChernobylCreedmeFosse/VerdonCatch 22Sam Rockwell, Fosse/VerdonRussell Crowe, The Loudest VoiceJared Harris, ChernobylChristopher Abbott, Catch 22Sacha Baron Cohen, El espíaHelen Mirren, Catalina la GrandeMichelle Williams, Fosse/VerdonMerritt Weaver, CreedmeKaitlyn Dever, CreedmeJoey King, The ActAlan Arkin, El método KominskyKieran Culkin, SuccessionHenry Winkler, BarryAndrew Scott, FleabagStellan Skarsgard, ChernobylToni Colette, CreedmeMeryl Streep, Big Little LiesHelena Bonham Carter, The CrownPatricia Arquette, The ActEmily Watson, Chernobyl