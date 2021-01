MARS entrega 30 unidades a las fuerzas de seguridad estatales: invierten 22 mdp

Escuchar Nota

“No estamos esperando los Fondos, que este año son de 214 millones de pesos, mismos que nos gastamos en el Cuartel que se construye en Ciudad Acuña por 480 millones de pesos”.

Detalló: “Tuvimos 18 eventos por homicidio doloso, 11 por ciento menos en comparación de 2019; tuvimos 254 occisos derivados de eventos por homicidio doloso, es un 19.1 por ciento menos que el año pasado, que de por sí la cifra fue baja”.



“Lo anterior nos destaca como el tercer lugar nacional con la menor tasa de eventos por homicidio doloso: 6.5 eventos por cada 100 mil habitantes”.

“La seguridad es una tarea de todos; aquí no hay estrellas solitarias, aquí es un conjunto de esfuerzos, donde también el sector empresarial ha aportado lo suyo”.

“Las decisiones se han tomado en forma conjunta. No se puede, desde el Gobierno y mucho menos sentado en un escritorio, tomar decisiones hacia lo que está pasando afuera; se tiene que tener todos los sectores integrados, y aquí en Coahuila hay una buena integración de todos los sectores productivos, privados y públicos”, agregó.

Al entregar, en las que su Administración erogó alrededor de, el gobernadorSolís reiteró que la coordinación de esfuerzos y acciones permitirán mantener avances en esta materia, al tiempo que resaltó que las erogaciones en ese renglón no se detendrán y ratificó su compromiso de mantener la paz y la tranquilidad en todo el estado.Agregó que el año pasado, con la distribución en los 38 municipios de 300 patrullas.Expresó quAnte representantes de los Poderes Legislativo y Judicial; el Alcalde de Saltillo,; el Fiscal General del Estado,, y la Secretaria de Seguridad Pública,, así como de la senadora de la República, elementos de las diferentes corporaciones estatales y del presidente del comercio organizado de Saltillo, Eduardo Dávila, ratificó su determinación de mantener a este rubro como una de las tres principales prioridades de su gestión junto con la salud y la reactivación económica.En su intervención, resaltó el respaldo de las y los legisladores federales por Coahuila, en especial de la senadora Verónica Martínez, por su alianza para lograr importantes avances en seguridad, pues aún sin contar con un presupuesto y sin ser contemplado en ese rubro, el Estado cuenta con su gran apoyo.Riquelme Solís agregó que la coordinación de acciones es fundamental para, que antaño sólo se analizaba en los municipios grandes de cada región; sin embargo ahora se da en los 38 municipios.Luego refirió el permanente respaldo que otorga su Gobierno a los Ayuntamientos, ya que les entregóy que en una relación de una a una,Enfatizó que la adquisición de las 30 unidades que entregó a las fuerzas de seguridad estatales fue “con recursos de las y de los coahuilenses”.En ese sentido, el Mandatario estatal detalló que por ejemplo hubo necesidad de reponer lasn: “Y no fueron solamente las nuestras, apoyamos a los Municipios que decididamente estuvieron con nosotros en ese evento, que no se olvida”.Además, señaló que el sistema de video-inteligencia es ahora una de las más eficaces herramientas del Estado.Además, Riquelme Solís indicó que en Coahuila se vela por la garantía del Estado de Derecho:Sobre el particular, destacó laimpulsada por su Gobierno ante laPreviamente, el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, reiteró su reconocimiento al respaldo del gobernador Miguel Riquelme para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del Ayuntamiento, mientras que la titular de la SPP, Sonia Villarreal Pérez, detalló las características y equipamiento de las 30 unidades último modelo entregadas a la FGE y a la dependencia a su cargo.