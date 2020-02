MARS entrega patrullas al Pueblo Mágico de Viesca

Escuchar Nota

Viesca, Coahuila de Zaragoza; a 29 de Febrero de 2020.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, entregó 2 patrullas al Pueblo Mágico de Viesca y destacó que es necesario el equipo para mantener la vigilancia en las carreteras y en las comunidades más alejadas.



“Viesca es un gran municipio, vamos a hacer obras que permitan trascender como comunidad para atraer más turismo”, dijo.



“Somos el único Estado que alberga a más de 6 mil elementos del Ejército Mexicano, por eso se tiene una gran fortaleza institucional, y las Policías de manera coordinada han sido muy efectivas, lo que a nivel nacional nos ubican como la cuarta entidad más segura”.



El Gobernador agradeció a Nadia Jaramillo Rodríguez, Alcaldesa de Viesca, por el trabajo y coordinación que ha establecido con el Gobierno de Coahuila.



Riquelme Solís recordó que hace algunos años llegó el crimen organizado a esta tierra, pero la historia de la Comarca Lagunera cambió y hoy los policías pueden contrarrestar cualquier ataque y apoyar a la población.



Explicó que los mandos únicos son de las mejores estrategias en el combate al crimen, pues todos pertenecen a la Policía del Estado y tienen un refuerzo, es decir, no están solos.



“De la seguridad dependen muchas cosas”, afirmó, “esta no será la última vez que entregue patrullas y venga con más acciones para esta población”.



“Es indispensable que tengamos equipo para vigilar nuestras carreteras. Vendré este año a la Procesión del Silencio y pediré a la Secretaría de Cultura que además de la Camerata de Coahuila agende otro espectáculo”.



Advirtió que planeará otro evento para la atracción del turismo durante el segundo semestre del año, al estilo de la Procesión, para que este Ayuntamiento se pueda seguir desarrollando.



El titular del Poder Ejecutivo de Coahuila entregó las patrullas a Jonathan García Torres y Martín Lara Sandoval, elementos de Seguridad Pública Municipal.



VISIÓN DE PAZ



La Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Sonia Villarreal Pérez, brindó la explicación técnica de esta entrega y subrayó que el gobernador Miguel Riquelme tiene una visión muy clara de un Coahuila en paz.



Así como de la necesidad de dotar de mayor equipamiento, mayor capacitación y más policías a la entidad, por eso se hace la entrega de estas 2 patrullas. Es decir, son 30 para la Región Laguna y un total de 151 en todos los municipios.



Por su parte, la Presidenta Municipal de Viesca, Nadia Jaramillo Rodríguez, agradeció la entrega de estos vehículos, que contribuirán a la seguridad de esta comunidad.



“Bienvenidos a este día de júbilo y de emoción de recibir al gobernador Miguel Riquelme. Gracias a usted nuestra población no es un municipio que esté marcado por la delincuencia y el crimen organizado”, destacó.



“Garantizar las condiciones de seguridad pública y donde los habitantes se sientan con la confianza de su seguridad física y patrimonial, y de que puedan gozar de las condiciones de la Ley, es el objetivo que nos fijamos como Administración Municipal”.



La Alcaldesa señaló que invertirán en capacitación y equipamiento además de estas 2 patrullas que reciben en beneficio de los viesquenses.



Todas estas acciones del Gobierno Estatal son bien recibidas por esta comunidad, pues las visitas que realiza el Gobernador siempre traen buenas noticias, argumentó.



Jaramillo Rodríguez exhibió un muestrario del equipo que entregará en próximas fechas a los elementos que conforman la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y se compone de cinturón táctico 4 elementos, esposas y guantes, entre otros.



Alberto Rodríguez Martínez, Director Municipal de Seguridad Pública, agradeció el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, que servirá para brindar una mayor seguridad a los habitantes de esta comunidad.



Para este evento, hasta la techumbre de la Unidad Deportiva Celso Escobedo se dieron cita Graciela Fernández Almaraz, diputada local, y Francisco Saracho Navarro, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila.



Además de funcionarios estatales, municipales y público en general.